«Растягивание агонии»: в России закрылось около трети региональных кинотеатров

Некоторые российские региональные кинотеатры начали сокращать часы работы из-за снижения потока зрителей и падения выручки в связи с отказом крупных голливудских студий показывать свои новые фильмы на территории страны. Владельцы других кинотеатров и вовсе вынуждены их закрывать. По словам экспертов, работу прекратили более 30% кинозалов в регионах. Подробнее о проблемах в индустрии и о том, что, по мнению директора одной из региональных сетей, может спасти кинотеатральный бизнес, — в материале RT.

Российские кинотеатры в регионах ищут возможные пути для снижения затрат и увеличения выручки. Владельцы киносетей принимают решения о закрытии своих кинотеатров, сокращении рабочих часов или переходе на выходной режим показа фильмов, сообщает ТАСС. По данным владельцев кинотеатров, выручка за первое полугодие 2022-го упала примерно на 60% с момента ухода крупных голливудских компаний с российского рынка и на 70% — по сравнению с допандемийными показателями.

Как рассказал генеральный директор региональной сети «Мягкий кинотеатр» Александр Одольский в беседе с RT, в России перестали работать порядка 30—36% кинотеатров. Подобное развитие ситуации может привести к закрытию и других кинозалов.

«Почти все перешли на меньшее количество сеансов, многие работают несколько дней в неделю. Это может привести к закрытию кинотеатров. Выручка упала на 60—70%», ­— заявил Александр Одольский.

Эксперт отметил, что идущие в прокате европейские и американские фильмы не спасают кинобизнес, поскольку не имеют необходимой рекламной кампании для привлечения аудитории.

«Надо сказать, что ушли не все американские студии. В расписании кинотеатров есть фильмы Великобритании, США, европейские ленты, но ушли основные студии — монстры кинопроизводства, чьи фильмы, помимо высокобюджетности, сопровождались ещё и мировой рекламной кампанией, соответственно, реклама фильмов тоже ушла. Несмотря на то что продукт каких-то независимых студий, тех же голливудских, есть, он не сопровождается рекламной кампанией, его не видят зрители», — объяснил эксперт.

По прогнозам Ассоциации владельцев кинотеатров, к концу 2022 года в совокупности убыток кинозалов достигнет 11,1 млрд рублей. При этом максимальный доход от отечественных фильмов за тот же период составит порядка 6,142 млрд рублей.

«Выручка очень сильно упала, и работаем не то что на грани рентабельности, а в убыток. Пытались договариваться с арендодателями о снижении арендной платы, но это не выход, а растягивание агонии по времени», — говорит Александр Одольский.

Он добавил, что сейчас на российском рынке нет «такого количества качественного продукта, который вызовет у зрителя интерес, чтобы заменить ушедшие студии».

«Пока российских высокобюджетных фильмов, которые вызывали бы поток посетителей, нет — может быть, появятся в конце этого года, в следующем. Ситуация сложилась в апреле, а производство кинокартин занимает около года», — отметил Одольский.

Надежда на принудительное возвращение блокбастеров

Правительство России тем временем ищет эффективные способы поддержки кинобизнеса в стране. Пока анонсирована помощь для столичных киносетей — они смогут получить финансовые выплаты из городского бюджета на компенсацию затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, а также претендовать на гранты на рекламу фильмов и частичную компенсацию затрат на съёмки в Москве.

Помимо прочего, по словам Александра Одольского, на днях в Госдуму должен быть внесён на рассмотрение законопроект о принудительном лицензировании в том числе голливудских высокобюджетных фильмов студий, которые ушли с российского рынка. Как заметил эксперт, этот закон может спасти региональные киносети.

«Бороться поможет только проект федерального закона о принудительном лицензировании. Его смысл в том, что создаётся некое государственное предприятие, которое принудительно поставляет продукт на российский рынок, получает прокатное удостоверение в Министерстве культуры, чтобы эти фильмы соответствовали высокоморальным нравственным качествам нашей российской культуры и не содержали пропаганды и сцен, порочащих Россию. Соответственно, далее озвучивается фильм, выдаётся в прокат кинотеатрам, собирается прокатная плата», — пояснил Александр Одольский.

Чтобы иметь прокатную выручку, американским кинокомпаниям будет предложено открыть рублёвый счёт в России и получать выплаты за показы на территории страны.

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«Сейчас идёт обсуждение. Возможно, в эту летнюю сессию закон будет рассматриваться», — говорит Одольский. Он подчеркнул, что давать прогнозы в отношении этого законопроекта пока трудно.

Серьёзные проблемы в российском кинотеатральном бизнесе начались ещё в разгар пандемии коронавирусной инфекции, когда из-за эпидемиологической обстановки кинозалы были закрыты. Ситуация усугубилась в марте 2022-го — тогда на фоне спецоперации по защите Донбасса крупнейшие голливудские студии, в числе которых Warner Bros., Sony и The Walt Disney Company, отказались от показов своих новых фильмов на территории России.

На долю блокбастеров приходилось около 80% всей выручки, и потеря основной части дохода кинотеатрами привела к огромным финансовым трудностям. Для поддержания зрительского потока кинотеатральные сети приняли решение не повышать цены на билеты и продукцию кинобаров.

Прокатный репертуар в стране заметно изменился: на экранах начали показывать старые отечественные фильмы, индийские и корейские киноленты, а также пообещали выпускать сериалы.

Несмотря на это, представители Ассоциации владельцев кинотеатров отмечали, что данных мер будет недостаточно для значительного увеличения прибыли. Член совета АВК Михаил Малахов рассказал в беседе с RT, что средства, необходимые для поддержки бизнеса, оцениваются более чем в 6 млрд рублей.

В то же время российское правительство пообещало выделить 14,5 млрд рублей на кинопроизводство.