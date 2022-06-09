Системная помощь: правительство Москвы поддержит кинопроизводство и прокат

Правительство Москвы объявило о мерах, разработанных для поддержки индустрии кинопроизводства и проката. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Киносетям возместят расходы на лицензирование отечественных фильмов, а также выделят гранты на продвижение российских проектов. В то же время кинокомпании смогут вернуть часть затрат на съёмки на территории столицы и получить увеличенные гранты за создание образа Москвы в киноискусстве. На такую поддержку могут рассчитывать в том числе компании, снимающие для онлайн-кинотеатров и телевидения.

В четверг, 9 июня, правительство Москвы объявило о введении системной программы поддержки индустрии кинопроизводства и проката. Мэр столицы Сергей Собянин объяснил в своём личном блоге необходимость подобных мер — по его словам, отсутствие поддержки отразится не только на киноиндустрии, но и на других сферах бизнеса.

«Это значит оставить без работы тысячи людей, причём не только в индустрии кино. В действительности кинотеатры являются сердцевиной огромной экосистемы отдыха и развлечений, которая сформировалась в торгово-развлекательных центрах Москвы. Не будет кино — сократится выручка на фуд-кортах и в детских центрах. Пострадают магазины, химчистки, салоны красоты, аптеки и множество других заведений, обслуживающих людей. Что, конечно же, нас абсолютно не устраивает», — говорится в публикации.

В соответствии с новыми мерами киносетям из городского бюджета возместят деньги, потраченные на приобретение прав на показ отечественных фильмов. Сумма выплат составит 100% от затрат, понесённых с 1 января по 31 мая 2022-го, и 50% от средств, вложенных с 1 июня 2022 года. При этом каждая киносеть получит не более 50 млн рублей. Также владельцам крупнейших столичных сетей выделят гранты на продвижение российского кино.

В то же время правительство Москвы планирует поддержать кинопроизводство. В частности, кинокомпаниям, которые с 1 января по 30 сентября организуют на улицах Москвы съёмки, возместят до 25% затрат на аренду транспорта и различных городских площадок. Всего на эти цели выделено 300 млн рублей. Кроме того, будут увеличены гранты за съёмки в столице и создание образа Москвы в киноискусстве.

«С 2020 года правительство Москвы платит кинокомпаниям, снимающим свои фильмы в Москве. Финансовую поддержку получили 12 кинопроизводителей на общую сумму 57 млн рублей. В 2022 году мы существенно увеличим размеры этих грантов», — пишет Собянин.

Выплаты будут доступны в том числе производителям проектов для телевидения и онлайн-кинотеатров. Также на финансовую помощь впервые смогут рассчитывать кинематографисты, снимающие в павильонах киноконцерна «Мосфильм» и Киностудии имени Горького, а также в кинопарке Юрово в Новой Москве.

Серьёзные проблемы в российском кинотеатральном бизнесе начались ещё в разгар пандемии коронавирусной инфекции, когда из-за эпидемиологической ситуации кинозалы были закрыты. Ситуация усугубилась в марте 2022-го, когда на фоне спецоперации по защите Донбасса крупнейшие голливудские студии отказались от показов своих новых фильмов на территории России.

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Чтобы привлечь зрителя, киносети обещали не увеличивать цены на билеты и продукцию кинобаров. Значительные изменения претерпел репертуар кинотеатров: стало появляться больше старых отечественных и зарубежных картин, фестивальных лент, а также фильмов индийского производства. На днях стало известно, что в кинотеатрах начнут показывать сериалы.

Тем не менее представители Ассоциации владельцев кинотеатров отмечали, что данные меры не смогут обеспечить большой доход, и обращались к правительству с просьбами о финансовой помощи. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Михаил Малахов рассказал в беседе с RT, что средства, необходимые для поддержки бизнеса, оцениваются более чем в 6 млрд рублей.

В сложившейся ситуации правительство России распорядилось выделить киноиндустрии 14,5 млрд рублей.