Новый формат: в российских кинотеатрах будут показывать сериалы

На фоне проблем, с которыми сталкивается кинопрокатная отрасль в России, стало известно, что в кинотеатрах страны начнут показывать сериалы. 9 июня на больших экранах зрители смогут увидеть комедийную антиутопию «Два холма» о матриархальном мире, вышедшую в сети в конце апреля. Онлайн-платформы подтвердили дальнейшие планы на реализацию проектов в кинозалах. При этом если одни планируют выпустить в прокат эпизоды своих проектов, то другие готовятся к переработке сериалов в полнометражные фильмы. Однако в Ассоциации владельцев кинотеатров не рассчитывают, что эта инициатива принесёт значительный доход.

Зрители российских кинотеатров смогут увидеть на большом экране не только фильмы, но и сериалы, пишут «Ведомости». Так, уже 9 июня состоится кинотеатральная премьера сериала «Два холма». Это комедийная антиутопия производства видеосервиса Start о мире, в котором главенствует матриархат. Сериал вышел в конце апреля, и, по данным онлайн-кинотеатра, по подписке его уже посмотрели более 600 тыс. домохозяйств.

Прокатчиком «Двух холмов» стал крупнейший в стране дистрибьютор российских фильмов — «Централ Партнершип». По словам гендиректора компании Вадима Верещагина, на решение показать проект в кинозалах повлияла заинтересованность зрителей и то, что это сериал в комедийном жанре. Верещагин считает, что сегодня в кинотеатрах не хватает качественного развлекательного контента.

По данным Start, на экранах зрители увидят завязку истории оригинального проекта, а именно — киноверсию первых эпизодов.

О показе успешных проектов в кино задумались и другие онлайн-кинотеатры.

В частности, видеосервис PREMIER сейчас работает над возможностью показа сериалов в прокате. Пока неизвестно, какие конкретно проекты зритель сможет увидеть в кино.

«Мы прорабатываем возможность специальной кинопрокатной фильмовой версии для наших проектов, которые заходят в производство. Чтобы из сериала сделать фильм, такая опция должна быть заложена на этапе сценария. А все текущие эксперименты на рынке, связанные с выпуском в прокат сериального формата, — скорее инструмент маркетинга, об эффективности которого пока говорить рано», — сообщили RT в пресс-службе площадки.

В свою очередь, в пресс-службе «КАРО» рассказали RT, что в связи с понесёнными убытками кинотеатры пытаются найти разные выходы из сложившейся ситуации, пробуют новые форматы, в том числе показ сериалов. Cпрос будет на масштабные, качественные проекты с хорошей рекламной кампанией, которые будут выигрышно смотреться на большом экране, а также на сериалы с известным бэкграундом, такие как «Манюня».

«Конечно, контент должен отличаться качеством и выглядеть зрелищно на большом экране. Ставку делаем на комедийные проекты — хорошие эмоции сейчас очень нужны зрителю. Сотрудничество кинотеатров и онлайна будет только расширяться. Сейчас мы ознакомились с сеткой текущих и будущих проектов практически всех онлайн-платформ, и среди них есть продукты, которые совершенно точно будут успешны в широком прокате», — отметили в «КАРО».

Однако член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Михаил Малахов без оптимизма воспринял эту инициативу. По его словам, показы сериалов в кинотеатрах будут прежде всего интересны в больших городах, причём исключительно в качестве временного решения.

«Сериалы в регулярном репертуаре кинотеатров — думаю, это будет не очень интересно. Практика показывает, что сериалы, переделанные из полного метра, как правило, не очень удачные, и наоборот», — рассказал собеседник RT.

Он отметил, что в кинотеатрах можно показать проект, состоящий из пяти серий, но как быть с более продолжительными лентами — 16- и 24-серийными, — непонятно.

Малахов подчеркнул, что серьёзного дохода это не принесёт, но не исключил, что некоторых зрителей сериалы на большом экране всё-таки привлекут. Финальный успех, по его мнению, зависит «от сценария и людей, которые делают это кино».

«У любого сериала есть рейтинг, есть своя аудитория, и продюсеры, которые задумали перемонтировать, наверняка изучали её. Вполне допускаю, может быть», — заключил спикер.

Промо к фильму «Джаешбхай Могучий»

© Yash Raj Films

О возможном показе сериалов на экранах российских кинотеатров заговорили ещё в марте, когда крупные голливудские студии, в числе которых Warner Bros., Sony и The Walt Disney Company, отменили прокат своих новых лент в России на фоне спецоперации на Украине.

В связи с уходом зарубежных фильмов с российских экранов кинотеатры столкнулись с серьёзными финансовыми трудностями. Прогнозируемая сумма достигала 11 млрд рублей совокупного убытка до конца 2022 года. В пресс-службе сети «КАРО» отметили, что на долю блокбастеров приходилось до 80% выручки кинотеатров.

Потеря дохода привела к закрытию нескольких кинозалов в стране. В мае сообщалось, что свою работу остановили два московских кинотеатра объединённой сети «Синема парк» и «Формула кино». Кроме того, временно закрылся кинотеатр «Мираж» (ТЦ «Тетрис») в Петрозаводске.

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Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров запросила у государства субсидии в размере 6,5 млрд рублей. Министерство финансов потребовало дополнительных обоснований с указанием источников предлагаемых решений, пояснив, что государству необходимо перераспределять ресурсы федерального бюджета на первоочередные задачи.

Для привлечения посетителей крупнейшие российские киносети, несмотря на резкие убытки, не стали поднимать цены на билеты и продукцию кинобаров. Также, чтобы как-то увеличить доход, в прокате начали снова показывать известные и любимые зрителями зарубежные и отечественные киноленты. В афише кинотеатров теперь можно увидеть больше проектов индийского и европейского производства. Кроме того, в середине мая стало известно, что на больших экранах начнут показывать фильмы, сериалы и анимацию из Ирана.

Правительство тем временем рассматривало разные варианты, чтобы удержать кинобизнес в стране на плаву. Так, в марте Министерство культуры отменило обеспечительные платежи в размере от 50 тыс. до 1 млн рублей, которые ранее было необходимо вносить при подаче заявок на получение субсидий на производство национальных фильмов.

Помимо прочего, 23 марта на пленарном заседании Совета Федерации был одобрен закон, который даст возможность режиссёрам-новичкам получить полное государственное финансирование своего проекта.