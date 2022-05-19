«Есть затраты и нет выручки»: почему в России начали закрываться кинотеатры

В России начали закрываться кинозалы. Уже остановлена деятельность двух московских кинотеатров и одного петрозаводского. Согласно прогнозам, к началу лета 2022-го в стране будут закрыты около 70% площадок. Президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко объяснил в беседе с RT, почему прекращение функционирования многих кинотеатров неизбежно, а представитель АВК Михаил Малахов рассказал, что может повлиять на сложившуюся ситуацию.

Вскоре после того, как правительство России отказало кинотеатрам в выделении субсидий в размере 6,5 млрд рублей, потребовав дополнительных обоснований для выплаты средств, стало известно о закрытии нескольких кинозалов. В частности, была остановлена работа двух московских кинотеатров Объединённой киносети «Синема парк» и «Формула кино». Площадки находились в торговых центрах «Ладога» и «Глобал сити». Также закрылся кинотеатр «Мираж Синема» в петрозаводском ТЦ «Тетрис» — временно, как обещают представители сети.

Кроме того, глава Союза торговых центров Булат Шакиров рассказал «Известиям» о возможных судебных разбирательствах между закрывшимися в Москве кинотеатрами и арендодателями. По его словам, стороны заключали нерасторжимые договоры, согласно которым кинотеатры должны были работать до окончания срока контракта.

Президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко объяснил в беседе с RT, что с такими проблемами столкнутся не все владельцы кинозалов, которые примут решение о закрытии.

«Условия для приостановки контракта могут быть любыми, это зависит от конкретного ТЦ и конкретного арендатора, и они будут договариваться между собой. В принципе, если кинотеатры ничего не показывают и у них ноль посетителей, то это вполне может скатиться в погашение расходов, которые возникают у ТЦ в рамках этого помещения: минимум электроэнергии, минимум эксплуатационных затрат и т.д. В таких объёмах — это минимальный минимум», — говорит Москаленко.

Пессимистичные прогнозы

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Михаил Малахов напомнил о пессимистичных прогнозах в отношении дальнейшего будущего кинотеатрального бизнеса. По его словам, к лету 2022-го свою деятельность прекратят около 70% российских кинотеатров, работавших до начала текущих проблем.

«Были выделены какие-то средства продюсерам, они наснимают кино, а показывать его просто будет негде», — отмечает Михаил Малахов.

Негативного сценария развития событий ожидает и Дмитрий Москаленко. По его словам, Российский совет торговых центров «ещё с момента начала пандемии говорил о том, что закрытия неизбежны в силу того, что не было посетителей, не было потока. И это всё приводит к тому, что есть затраты и нет выручки».

«С марта 2020 года мы говорили о том, что такие закрытия бизнесов, особенно из более пострадавших отраслей, вполне вероятны. Благодаря поддержке арендодателей это не случалось долгое время, но в текущем моменте, даже с поддержкой арендодателя и в отсутствие контента, который кинотеатры могли бы крутить, очевидно, что ситуация для них не улучшилась, а ухудшилась. Им нечего показывать», — заключил Москаленко.

Отвечая на вопрос о поддержке, которую оказывали и продолжают оказывать арендодатели, он отметил, что она чаще всего заключается в снижении арендной платы — аналогичным образом владельцы торговых центров реагировали и в разгар пандемии коронавирусной инфекции. По словам Москаленко, скидки кинотеатрам достигали 85%.

Слабая надежда

Михаил Малахов в беседе с RT объяснил, что формально правительство кинотеатрам в поддержке не отказывало — организация вообще ещё не получила официального ответа. Тем не менее, он подчеркнул, что пока «никто не идёт навстречу по уменьшению/обнулению аренды, по снижению каких-то местных налогов».

«Да, обсуждаются какие-то льготные субсидии, но это разговоры, не более того. На их оформление уходит очень много времени», — говорит Малахов.

В пресс-службе сети «КАРО» рассказали RT, что также очень ждут субсидий, поскольку «весь свой запас прочности» израсходовали ещё в разгар пандемии. Теперь же «без государственной поддержки кинотеатрам действительно не выжить».

«Мы теряем до 85% выручки в зависимости от региона. Все инициативы по реформированию показа лишь незначительно закрывают потери, полностью проблему не решая. Однако от себя мы делаем всё, что в наших силах. Основной задачей для нас стала дифференциация репертуара — добавили больше национального и нишевого контента, открыли проект «Видеоблогеры в кино», предлагаем кинозалы в аренду под личные поводы и под гейм-вечеринки», — рассказали в пресс-службе.

По словам Михаила Малахова, на сложившуюся ситуацию также могут повлиять релизы качественных российских фильмов, однако необходимо, чтобы они выходили как можно скорее.

«Я верю в отечественное кино, и сейчас нам очень нужны такие фильмы, как «Холоп», на которые идёт зритель. Но как случится в данном случае с кинотеатрами — неизвестно. «Холоп» может новый и появится, но где его будут показывать — уже вопрос. Процесс производства кино занимает многие месяцы, а то и годы, и возможной помощью может стать ускорение процесса тех фильмов, которые находятся, например, в постпродакшене», — подчёркивает Малахов.

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Серьёзные проблемы в кинотеатральном бизнесе начались в марте — после того, как крупные голивудские студии на фоне спецоперации на Украине отказались выпускать свои новые картины на территории России. Тогда в пресс-службе сети кинотеатров «КАРО» рассказали, что на долю блокбастеров приходится до 80% выручки кинотеатров.

Чтобы привлечь зрителей, крупнейшие российские киносети приняли решение не поднимать цены на билеты и продукцию кинобаров. Кроме того, в прокат стали выходить советские картины, а также уже знакомые и любимые зрителями российские и зарубежные ленты. В то же время на больших экранах появилось больше проектов индийского производства, а в середине мая стало известно, что в российских кинотеатрах начнут показывать фильмы, сериалы и анимацию из Ирана.

Тем не менее, по ожиданиям Ассоциации владельцев кинотеатров, к концу 2022 года совокупный убыток кинотеатров составит более 11,1 млрд рублей. Российским фильмам прогнозируют сборы не более 6,142 млрд рублей.