Удержание цен и пересмотр репертуара: как живёт российская киноиндустрия после отмены голливудских релизов

Короткая ссылка
Виктория Беликова
После отмены показов ожидаемых голливудских фильмов на территории России отечественные кинотеатры принимают ряд мер ради удержания зрителей. Как рассказали RT в пресс-службе сети «КАРО», сейчас компания меняет репертуар — в ближайшем будущем аудиторию ждут новые фильмы российского, европейского и азиатского производства, а также ретроспективы. Ранее сети кинотеатров приняли решение не повышать цены на билеты и продукцию кинобаров. Об этих и других мерах, направленных на поддержку киноиндустрии, — в материале RT.
Удержание цен и пересмотр репертуара: как живёт российская киноиндустрия после отмены голливудских релизов
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

В марте крупные голливудские студии — The Walt Disney Company, Warner Bros., Sony, Universal Pictures и Paramount Pictures — из-за спецоперации на Украине отказались от проката своих фильмов на территории России. В результате зрители лишись возможности увидеть такие ожидаемые картины, как «Бэтмен», Морбиус», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Затерянный город», «Соник 2 в кино».

Как рассказали RT в пресс-службе сети кинотеатров «КАРО», блокбастеры генерируют до 80% их выручки.

На днях крупнейшие российские киносети объявили о решении «заморозить» цены на билеты, а также на продукцию кинобаров ради привлечения аудитории. При этом кинотеатрам придётся тратить больше денег на покупку комплектующих к проекторам — по совам гендиректора объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексея Васясина, их стоимость выросла на 80%.

«Мы наравне с ведущими федеральными киносетями приняли решение «заморозить» докризисную стоимость билетов и продукции кинобара. Мы рассчитываем, что это поможет сохранить лояльность зрителя, а снятые ограничения по заполняемости и масочному режиму также поспособствуют более комфортному посещению кино», — отмечают в пресс-службе «КАРО».

В репертуаре кинотеатров представлено несколько ожидаемых премьер от российских кинематографистов. Среди них — «Ампир V» Виктора Гинзбурга по роману Виктора Пелевина, драматический триллер «Подельники» с Юрой Борисовым и «Казнь» с Юлией Снигирь.

Также на большие экраны возвращаются советские и российские картины, премьера которых состоялась ранее. В кинотеатрах уже можно увидеть фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», а также «Служебный роман» Эльдара Рязанова. В ближайшие недели в прокат вернутся ленты «Кощей. Начало» и «Салют-7», а позднее — «Движение вверх», «Батя» и «Холоп». «Мосфильм» также предлагает кинотеатрам показывать такие классические советские картины, как «Мы из джаза», «Самая обаятельная и привлекательная», «Вий» и «Курьер».

Кроме того, как отметила директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Светлана Максимченко в комментарии для портала Объясняем.рф, «иностранные фильмы не исчезнут с экранов кинотеатров: продолжатся показы авторских художественных и документальных картин — не только российского, но и иностранного производства».

В настоящее время в сетке релизов присутствуют такие фестивальные хиты, как «Худший человек на свете» производства Норвегии, Франции, Швеции и Дании и «Сядь за руль моей машины» из Японии.

Среди зарубежных лент в повторном прокате — оскароносные картины «Отец» и «Зелёная книга», а также мелодрама Аличе Рорвахер «Чудеса», удостоенная Гран-при Каннского кинофестиваля. 

«Сегодня в приоритете адаптация к новым маркетинговым схемам и пересмотр репертуара. Сейчас в расписании сети более 70 фильмов самых разных жанров из более чем 15 стран, далее будет ещё больше разнообразного национального контента. Уже сегодня зрители могут увидеть не только новинки России, Европы и Азии, но и ретроспективные показы, в числе которых специальная программа сказок Роу в рамках Каро.Арт», — рассказали в «КАРО».

  • © Кадр из фильма «RRR»

На днях первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выступила с предложением вместо западных картин показывать в российских кинотеатрах индийские, китайские, казахские и узбекские фильмы.

«Я была в Китае, видела замечательные исторические, костюмные картины. Тоже не идут (в России. — RT), и очень жаль — по стилистике, по настроению они очень понятны и доступны будут нашему зрителю. Тут надо договориться о закупке таких фильмов, тем более, что они вообще никогда не шли», — сказала Драпеко в беседе с РИА Новости.

Президент киносети «КАРО» Ольга Зинякова также отметила, что российскому зрителю интересно болливудское кино — она напомнила, что раньше такие проекты в кинотеатрах собирали очереди. 

Среди ближайших премьер индийского производства в российском прокате — RRR, «Джерси» и «Узник».

Тем не менее, как подчеркнули в пресс-службе «КАРО», судить последствиях отмены показов голливудских картин в России для кинотеатрального бизнеса в долгосрочной перспективе сейчас слишком рано.

«Горизонт планирования ограничен оперативными задачами по сохранению кинопоказа, которым мы уделяем основное внимание», — говорят в пресс-службе.

Поддержка производства российского кино

На прошлой неделе Светлана Максимченко анонсировала меры поддержки российского производства, которые прорабатывает министерство культуры. Они «обеспечат поддержку кинопроизводства и кинопроката в трудный период». В обсуждении будущих мер принимают участие в том числе представители киносетей и Ассоциации владельцев кинотеатров.

«Для решения актуальных вопросов необходима консолидированная позиция всех представителей киноиндустрии — и киносетей, и кинопроизводителей, и дистрибьюторов», — отмечает Максимченко.

В марте министерство культуры России отменило обеспечительные платежи в размере от 50 тыс. рублей до 1 млн. рублей, которые ранее было необходимо вносить при подаче заявок на получение субсидий на производство национальных фильмов.

В то же время правительство Санкт-Петербурга увеличило субсидии, выделяемые на производство национальных фильмов на территории города. В 2022 году на эти цели заложено 150 млн рублей. В 2021-м сумма составила 58,8 млн, а в 2020-м — 120 млн рублей.

Кинематографистам-дебютантам может помочь закон о возможности полного  государственного финансирования фильмов, который Совет Федерации одобрил 23 марта на пленарном заседании. Пока начинающие режиссёры могут претендовать на поддержку в размере 70% от общих затрат на производство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Следите за событиями дня в нашем сообществе в Viber
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить