Удержание цен и пересмотр репертуара: как живёт российская киноиндустрия после отмены голливудских релизов

После отмены показов ожидаемых голливудских фильмов на территории России отечественные кинотеатры принимают ряд мер ради удержания зрителей. Как рассказали RT в пресс-службе сети «КАРО», сейчас компания меняет репертуар — в ближайшем будущем аудиторию ждут новые фильмы российского, европейского и азиатского производства, а также ретроспективы. Ранее сети кинотеатров приняли решение не повышать цены на билеты и продукцию кинобаров. Об этих и других мерах, направленных на поддержку киноиндустрии, — в материале RT.

В марте крупные голливудские студии — The Walt Disney Company, Warner Bros., Sony, Universal Pictures и Paramount Pictures — из-за спецоперации на Украине отказались от проката своих фильмов на территории России. В результате зрители лишись возможности увидеть такие ожидаемые картины, как «Бэтмен», Морбиус», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Затерянный город», «Соник 2 в кино».

Как рассказали RT в пресс-службе сети кинотеатров «КАРО», блокбастеры генерируют до 80% их выручки.

На днях крупнейшие российские киносети объявили о решении «заморозить» цены на билеты, а также на продукцию кинобаров ради привлечения аудитории. При этом кинотеатрам придётся тратить больше денег на покупку комплектующих к проекторам — по совам гендиректора объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексея Васясина, их стоимость выросла на 80%.

«Мы наравне с ведущими федеральными киносетями приняли решение «заморозить» докризисную стоимость билетов и продукции кинобара. Мы рассчитываем, что это поможет сохранить лояльность зрителя, а снятые ограничения по заполняемости и масочному режиму также поспособствуют более комфортному посещению кино», — отмечают в пресс-службе «КАРО».

В репертуаре кинотеатров представлено несколько ожидаемых премьер от российских кинематографистов. Среди них — «Ампир V» Виктора Гинзбурга по роману Виктора Пелевина, драматический триллер «Подельники» с Юрой Борисовым и «Казнь» с Юлией Снигирь.

Также на большие экраны возвращаются советские и российские картины, премьера которых состоялась ранее. В кинотеатрах уже можно увидеть фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», а также «Служебный роман» Эльдара Рязанова. В ближайшие недели в прокат вернутся ленты «Кощей. Начало» и «Салют-7», а позднее — «Движение вверх», «Батя» и «Холоп». «Мосфильм» также предлагает кинотеатрам показывать такие классические советские картины, как «Мы из джаза», «Самая обаятельная и привлекательная», «Вий» и «Курьер».

Кроме того, как отметила директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Светлана Максимченко в комментарии для портала Объясняем.рф, «иностранные фильмы не исчезнут с экранов кинотеатров: продолжатся показы авторских художественных и документальных картин — не только российского, но и иностранного производства».

В настоящее время в сетке релизов присутствуют такие фестивальные хиты, как «Худший человек на свете» производства Норвегии, Франции, Швеции и Дании и «Сядь за руль моей машины» из Японии.

Среди зарубежных лент в повторном прокате — оскароносные картины «Отец» и «Зелёная книга», а также мелодрама Аличе Рорвахер «Чудеса», удостоенная Гран-при Каннского кинофестиваля.

«Сегодня в приоритете адаптация к новым маркетинговым схемам и пересмотр репертуара. Сейчас в расписании сети более 70 фильмов самых разных жанров из более чем 15 стран, далее будет ещё больше разнообразного национального контента. Уже сегодня зрители могут увидеть не только новинки России, Европы и Азии, но и ретроспективные показы, в числе которых специальная программа сказок Роу в рамках Каро.Арт», — рассказали в «КАРО».

© Кадр из фильма «RRR»

На днях первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко выступила с предложением вместо западных картин показывать в российских кинотеатрах индийские, китайские, казахские и узбекские фильмы.

«Я была в Китае, видела замечательные исторические, костюмные картины. Тоже не идут (в России. — RT), и очень жаль — по стилистике, по настроению они очень понятны и доступны будут нашему зрителю. Тут надо договориться о закупке таких фильмов, тем более, что они вообще никогда не шли», — сказала Драпеко в беседе с РИА Новости.

Президент киносети «КАРО» Ольга Зинякова также отметила, что российскому зрителю интересно болливудское кино — она напомнила, что раньше такие проекты в кинотеатрах собирали очереди.

Среди ближайших премьер индийского производства в российском прокате — RRR, «Джерси» и «Узник».

Тем не менее, как подчеркнули в пресс-службе «КАРО», судить последствиях отмены показов голливудских картин в России для кинотеатрального бизнеса в долгосрочной перспективе сейчас слишком рано.

«Горизонт планирования ограничен оперативными задачами по сохранению кинопоказа, которым мы уделяем основное внимание», — говорят в пресс-службе.

Поддержка производства российского кино

На прошлой неделе Светлана Максимченко анонсировала меры поддержки российского производства, которые прорабатывает министерство культуры. Они «обеспечат поддержку кинопроизводства и кинопроката в трудный период». В обсуждении будущих мер принимают участие в том числе представители киносетей и Ассоциации владельцев кинотеатров.

«Для решения актуальных вопросов необходима консолидированная позиция всех представителей киноиндустрии — и киносетей, и кинопроизводителей, и дистрибьюторов», — отмечает Максимченко.

В марте министерство культуры России отменило обеспечительные платежи в размере от 50 тыс. рублей до 1 млн. рублей, которые ранее было необходимо вносить при подаче заявок на получение субсидий на производство национальных фильмов.

В то же время правительство Санкт-Петербурга увеличило субсидии, выделяемые на производство национальных фильмов на территории города. В 2022 году на эти цели заложено 150 млн рублей. В 2021-м сумма составила 58,8 млн, а в 2020-м — 120 млн рублей.

Кинематографистам-дебютантам может помочь закон о возможности полного государственного финансирования фильмов, который Совет Федерации одобрил 23 марта на пленарном заседании. Пока начинающие режиссёры могут претендовать на поддержку в размере 70% от общих затрат на производство.