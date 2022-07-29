«Правовое поле — это прямо азы жизни»: что говорят эксперты о показе голливудских фильмов без лицензии

Ассоциация владельцев кинотеатров попросила снять с кинотеатров ответственность за показ голливудских фильмов без прокатного удостоверения. Член организации Роман Исаев во время разговора с RT пояснил, что в нынешнем законодательном пространстве за трансляцию нелицензированных лент кинотеатры могут подпасть под административную и уголовную ответственность. Эксперт отметил, что параллельный импорт не может быть применим к фильмам, поэтому необходимо рассмотреть бездоговорное использование прав голливудских лент. В то же время гендиректор «Кинологистики» Анатолий Сергеев полагает, что подобные меры «отбросят страну в 1990-е».

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) выступила с предложением снять ответственность с кинотеатров за показ зарубежных фильмов без согласия правообладателей. Об этом рассказал агентству Интерфакс член АВК Роман Исаев. В беседе с RT он пояснил, что сейчас в случае показа нелицензированных лент именно кинотеатры подпадут под административную и уголовную ответственность, а если её не будет, то залы смогут транслировать зарубежные картины на экране без риска.

«В существующем законодательном поле, естественно, за показ фильмов без согласия правообладателя и без прокатного удостоверения предусмотрена ответственность и уголовная, и административная по двум статьям КоАП, ст. 146 УК, а также эта история регламентируется ч. 4 ГК РФ», — отметил Роман Исаев.

В рамках первого административного протокола в случае проката фильма без удостоверения владельца кинотеатра могут отправить в мировой суд, также ему грозит штраф в размере 100 тыс. рублей, пояснил Исаев. Однако в связи с недружественными действиями компаний западных стран суды могут сократить эту сумму в два раза.

К слову, как рассказал эксперт, параллельный импорт в силу «своей юридической регламентации» не может быть применим к кинотеатрам. Роман Исаев уточнил, что это допустимо только по отношению к материальным вещам, таким как джинсы, автомобили или мобильные телефоны. Кинофильмы же — «цифровой файл и под параллельный импорт не подпадают».

Член АВК отметил, что кинобизнес в стране находится «на грани смерти», до конца лета эксперт прогнозирует закрытие до 50% кинотеатров, и единственное, что может помочь, — «это бездоговорное использование прав на фильмы тех компаний, которые приостановили свою деятельность в России, то есть голливудских мейджоров».

«Для того чтобы декриминализировать последствия этих действий для кинотеатров, нами были подготовлены и отправлены в адрес и Государственной думы, и правительства Российской Федерации ряд законодательных изменений к соответствующим статьям. И подготовлен проект постановления правительства, который предполагал бы алгоритм и формат бездоговорного использования прав — то, что могло бы дать кинотеатрам возможность заработать какие-то деньги и устоять в данной ситуации», — пояснил эксперт. Он добавил, что решение и проработка всех вытекающих задач далее остаются за правительством.

© Кадр из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Плачевное состояние кинобизнеса отметил и руководитель кинопрокатного отдела компании «Провзгляд» Антон Нехорошев. Он заявил, что посещаемость кинозалов уже упала «до критических отметок».

«Какая-то часть (я не могу сказать, что большая) кинотеатров уже закрылась. Какая-то часть принимает решение о сокращении деятельности либо приостановке деятельности», — сказал Нехорошев в разговоре с RT.

Он отметил, что вопросы, связанные с правами на фильмы компаний, которые самостоятельно ушли с российского рынка, в стране не регламентируются достаточно чётко, однако пиратство тоже не разрешено и многие кинозалы прибегают к нему «на свой страх и риск», потому что «стоят на грани закрытия».

Гендиректор «Кинологистики» Анатолий Сергеев, в свою очередь, считает, что прокат фильмов без лицензии «отбросит страну в 1990-е».

«Мне рассказывали люди, которые занимались в то время кинотеатрами, что можно было одну копию фильма ввезти в Россию и бесконечно её монетизировать. Просто никому не отчитываясь, ни с кем не делясь — жили потрясающе. Многие люди вспоминают эти шальные времена со скупой слезой. Я не хотел бы таких времён. Мы всё-таки живём в режиме рыночной экономики, выживает сильнейший, это понятно. Я хотел бы, чтобы государство помогло кинотеатрам», — заявил Сергеев.

Как рассказал эксперт, в России уже более 100 кинотеатров нарушают закон и показывают зарубежные киноленты без прокатного удостоверения: «И они существуют в режиме «серого» правового поля. Сейчас к ним могут быть применены всевозможные штрафы».

Тем не менее, по версии Сергеева, нелегальные методы показа голливудских картин не спасут кинобизнес в России, поскольку зрители не захотят платить деньги за пиратские копии, которые можно посмотреть бесплатно дома.

«Когда ты берёшь чужой фильм и просто ставишь его в кинотеатры, эффекта, который был до этого, ты не получишь по одной простой причине: зритель не дурак и понимает, что это пиратское кино и поддерживать его — сомнительное такое дело», — сказал специалист.

Анатолий Сергеев уверен, что нынешняя проблема низкого потока зрителей в кино заключается в отсутствии надлежащей рекламной кампании. Менеджеры крупных голливудских корпорации отдавали львиную долю времени и средств на то, чтобы о фильме узнавали из разных источников. По мнению Сергеева, наружная реклама играет важнейшую роль в интересе зрителя к фильму.

Помимо прочего, стремление кинотеатров к увеличению выручки благодаря нелицензионному прокату может отрицательно сказаться на индустрии в будущем. Гендиректор «Кинологистики» напомнил, что офис компании The Walt Disney на данный момент работает в России и отслеживает все правонарушения.

«И соответствующим образом будут наказывать кинотеатры. В этом случае они будут страдать первыми», — отмечает Анатолий Сергеев.

Роман Исаев также считает, что показ зарубежных картин без лицензии в перспективе негативно повлияет на отношения с зарубежными кинокомпаниями. Однако, учитывая нынешнюю ситуацию, у кинотеатров не осталось никакого выбора. К тому же пока трудно предположить, когда Голливуд вернёт в Россию «громкие» фильмы, считает специалист.

«Ощущение, которое у киноиндустрии присутствует на данный момент, — это то, что в течение ближайших двух лет Голливуд не вернётся... Да, естественно, этот вопрос очень важный, он всех тревожит, но он сейчас отошёл на второй план», — объясняет Роман Исаев.

Параллельный импорт и принудительное лицензирование

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением о параллельном импорте голливудских фильмов. Политик считает, что в России нужно разрешить показ иностранного кино без согласования с правообладателями, но при этом предложить им направлять в РФ счета для получения процента с проката.

© Кадр из фильма «Тор: Любовь и гром» (2022)

Парламентарий в письме к министру культуры Ольге Любимовой отметил, что к нему обращаются многие граждане с жалобами на трудности в киноиндустрии. По этой причине Хамзаев считает, что в нынешней киноафише недостаточно лент для привлечения отечественных зрителей.

«Считаю, что параллельный импорт зарубежных кинокартин — это вынужденная мера, направленная на поддержку именно кинотеатров и нашего кинопроката. Со временем при наличии достаточного количества собственного кино мы сможем отказаться и от этой меры. Пока же представляется возможным внедрение такой практики с открытием специального счёта, с которого впоследствии правообладатели фильмов смогут получить собственный процент с показов их картин в России», — цитирует Хамзаева РИА Новости.

Парламентарий также заявил, что данную инициативу поддержал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В апреле стало известно, что власти России готовят законопроект о «принудительном лицензировании» зарубежного кино, музыки, сериалов и других продуктов компаний культурной сферы, ушедших с российского рынка. На сегодняшний день проект находится на этапе рассмотрения и пока неизвестно, когда вступит в силу.

По мнению Романа Исаева, принудительное лицензирование, так же как и параллельный импорт, не может быть применимо к кино «в силу своей очень долгой процессуальной истории».

«Если сейчас Госдума будет прорабатывать их, то это, к сожалению, нереализуемый путь, поэтому это будет излишняя работа. И ненужная. Поэтому только бездоговорное использование», — считает Исаев.

В то же время, по словам члена АВК Алексея Воронкова, ряд киностудий, включая Sony и Disney, ищут каналы для параллельного импорта в Россию. Эксперт утверждает: несмотря на то что ряд студий не могут заявить о работе с РФ, они всё равно пытаются найти выход из ситуации.

Российский кинобизнес столкнулся с серьёзными проблемами в марте 2022-го, когда из страны ушли крупные голливудские студии, такие как The Walt Disney Company, Warner Bros. и Sony, чьи фильмы приносили порядка 80% выручки российским кинотеатрам. Также в июле стало известно об уходе из России корпорации IMAX, предоставляющей одноимённую кинематографическую систему.

С уходом блокбастеров из страны в кинозалах значительно уменьшилось число зрителей, а репертуар претерпел изменения: в кино стали показывать больше российских и советских фильмов, прокатчики начали чаще привозить в страну индийские и европейские картины, а также ленты восточного производства.

При этом генеральный директор компании Indian Films Карен Мирзоян в интервью RT заявил, что дублированные индийские фильмы могут составить хорошую конкуренцию Голливуду и компенсировать около 40—50% убытков.