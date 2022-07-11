«Нашему зрителю навязывали совсем иные ценности»: Карен Мирзоян — об индийском кино в России и о разрушении стереотипов

В 2022 году после отказа голливудских студий-мейджоров показывать свои новые картины на территории России в кинотеатрах стало появляться больше фильмов из других стран, в том числе — Индии. Генеральный директор компании Indian Films Карен Мирзоян в интервью RT рассказал об интересе российских зрителей к индийскому кино и отношении индийцев к лентам из России, порассуждал о схожем менталитете жителей двух стран и объяснил, почему индийское кино надолго уходило с больших экранов.

— В Российских кинотеатрах вместо блокбастеров стали чаще выходить новые индийские фильмы. По вашим наблюдениям, большой ли интерес они вызывают у привыкших к голливудскому кино зрителей?

— Пока чаще они ещё выходят с субтитрами. Те, что идут в полном дубляже, вызывают достаточно большой интерес. Конечно, пока несопоставимо (с голливудскими проектами. — RT), потому что нет такого маркетинга, как у голливудского кино, но собирают они хорошо, если в дубляже. С субтитрами они идут больше для аудитории, говорящей на языке оригинала.

— В случае идеального стечения обстоятельств, я имею в виду рекламу, интересные фильмы, какой процент убытка могут компенсировать в российском прокате индийские ленты?

— Если говорить о дубляже, индийские фильмы закроют процентов 40—50, а может быть, и больше. Дело в том, что кино принципиально другое, и оно достаточно конкурентно с тем же Голливудом. Просто нужно время, чтобы зритель привык к новому контенту и стереотипы поменялись на реальность.

— По какому принципу из всех новых индийских фильмов вы выбираете те, которые подойдут для российского проката?

— У нас достаточно схожий менталитет зрителя, и в целом как таковое индийское кино было востребовано всегда, просто из-за того, что его не было на больших экранах, его потребляли на различных пиратских площадках. Когда мы выбираем проект, ориентируемся на то, чтобы это не был глубоко специфический фильм. В Индии не только Болливуд — есть южноиндийская фабрика, она зачастую снимает ленты, которые основаны на местных традициях, обычаях, этническое кино — его мы исключаем. Мы выбираем адаптированные версии.

— Как раз о популярности в СССР индийских фильмов. Они обеспечивали большие сборы и в итоге стали культовыми («Зита и Гита», «Месть и закон», «Танцор диско»). На ваш взгляд, есть ли в современном Болливуде фильмы, которые могут претендовать на такой же успех?

— Есть фильмы, которые на сегодняшний день собирают по $75 млн в день, плюс они даже производятся не в Болливуде, а в Толливуде (на языке телугу — RT.). Это такие фильмы, как RRR, который за день мирового проката опережал «Бэтмена». Поэтому абсолютно точно да.

Кадр из фильма RRR

© kinopoisk.ru

— Почему популярное в СССР индийское кино надолго пропадало из российского проката?

— Потому что российского зрителя долго переучивали смотреть другие фильмы. И это было не только в кино, это было во всём. Нашему зрителю навязывали совершенно иные ценности, очень сильно менялся возрастной ценз. Например, что в Голливуде представлено как «14+», в Болливуде — «18+».

— А есть ли болливудские актёры особенно популярные у российского зрителя? Те, чьё участие станет поводом для зрителя пойти в кино?

— Конечно. Есть Шах Рукх Кхан, Салман Кхан, есть молодые актёры, такие как Барун Собти. Мы уже более семи лет проводим кинофестивали, привозим молодых актёров, которые участвовали только в одном фильме. И по забитости фан-зоны могу вам сказать: это на уровне приезда больших голливудских звёзд. Со всей страны люди приезжают увидеть человека, сфотографироваться. Плюс поклонники как-то по-другому к этому подходят.

Если приезжал в Россию Дэнни де Вито, люди просто приходили и смотрели, как он пробегался по красной дорожке. Если приезжала Шридеви Капур, то люди приходили с уникальными подарками, собирались большими фан-клубами. Тут подход немного другой, он даже похож на индийский — они больше чем актёры. В Голливуде так к актёрам не относятся.

— А как относятся в Индии к актёрам?

— Я не побоюсь этого сказать — как к какому-то религиозному лидеру. В Индии на полном серьёзе актёр может выйти утром на балкон, помахать рукой, как папа римский, рассчитывая на то, что у него под балконом будет стоять толпа, которая заранее собралась и ждёт, когда он выйдет. Это больше чем уважение. Это почитание, культ.

— У индийских фильмов всегда был акцент больше на музыкально-танцевальное сопровождение. Сейчас это по-прежнему такая же преобладающая деталь или ракурс сменился?

— Здесь всё зависит от жанра. Если это исторический фильм про какого-то полководца или султана, там может и не быть танцев. Вообще, танцы — это самобытность индийского народа. Однако они сильно изменились за эти годы, как и изменились кино и его бюджет. Сейчас танец — настоящее хореографическое шоу с музыкой. Это принципиально другой уровень. Если раньше это было в каждом фильме, то сейчас танцы очень гармонично вписываются в картину.

— А какие жанры наиболее любимы самими индийцами? Что снимают чаще?

— Нельзя сказать, что они снимают что-то чаще, когда в стране производится более тысячи картин в год, то есть более трёх картин в день. Соответственно, есть фильмы во всех жанрах. Конечно, если мы смотрим на предпочтения самой Индии, то это лёгкие, романтические картины. Очень хорошо заходят комедии, где безусловное добро побеждает безусловное зло. В России зрителям больше нравятся, по нашим наблюдениям, исторические картины, боевики, хорошие драмы. Например, на фестивале мы показывали фильм «Мама» — это очень серьёзное, взрослое и драматичное кино.

Кадр из фильма «Мама», в главной роли — Шридэви

© Zee Studios

— У многих россиян осталось стереотипное представление об индийском кино, хотя качество фильмов заметно улучшилось. Вы что-то делаете, чтобы развеять стереотипы у зрителей?

— Только мы что-то и делаем для этого. Проводим фестивали, в рамках которых демонстрируем минимум семь картин, в основном вышедших в этом году. Иногда даже мировые премьеры организовываем. Мы неплохо сдвинули тектоническую плиту стереотипов. Уже нет мнения, что индийское кино — это только «Зита и Гита». Зритель сейчас, посмотрев трейлер или постер к какому-то индийскому фильму, может даже не сразу понять, что он индийский. Эти картины зачастую получают достаточно престижные мировые премии.

Есть фильмы чисто индийские, есть совместные работы Индии с Великобританией, с США. Уже несколько лет для большинства зрителей России известен такой актёр, как Дев Патель («Миллионер из трущоб», «Легенда о Зелёном рыцаре»).

Потихоньку мировоззрение меняется. И если раньше было предвзятое отношение и зрители не могли изменить его, то сегодня всё иначе. Зритель приходит в кино и видит, что у него не много альтернатив. Кто-то сразу понимает, что посмотрит хорошее кино, кто-то идёт на картину из-за отсутствия другого выбора, но абсолютное большинство выходит на позитиве и с неожиданной реакцией.

— К вопросу о совместном производстве. Фильмы СССР и Индии — например «Хождение за три моря», — стали классикой кино. Основатель Фестиваля индийского кино, ваш партнёр Тасин Назим, рассказал, что Министерства культуры России и Индии подписали договор о копродукции и теперь наши страны снова смогут совместно снимать кино. Какие проекты можно ожидать?

— Это будут современные проекты. Тут нужно найти золотую середину. Ведь хочется, чтобы эта картина получила большое количество своих зрителей и в России, и в Индии. Для этого нужно выбрать тему, которая будет актуальна, режиссёра, который сделает интересно и для того, и для другого зрителя. Сейчас в разработке четыре проекта, которые планируются реализовать совместно Россией и Индией.

— Если не секрет, когда можно ожидать один из проектов?

— Я думаю, в следующем году уже первый проект будет.

— Индийское кино попадает в программу Каннского кинофестиваля, в этом году в жюри была звезда Болливуда Дипика Падукон. Ожидаете ли вы, что теперь индийские фильмы будут чаще отбираться в программу Московского международного фестиваля?

— Я не только ожидаю, я это знаю. Дело в том, что два года назад мы открывали Московский кинофестиваль фильмом «Бахубали». И в этом году будет, по-моему, четыре картины одного индийского режиссёра. Мы уже общаемся с Московским фестивалем, они также общаются с нами — это стало ежегодной традицией. По-моему, это уже четвёртый фестиваль, в котором присутствует индийское кино. Даже когда не было никаких запретов и ограничений, эти фильмы получали достаточно высокие награды.

Кадр из фильма «Бахубали: Начало»

© Arka Mediaworks

— Недавно Никита Михалков заявил, что началась работа над созданием Евразийской киноакадемии. Какие возможности, на ваш взгляд, это даст для популяризации индийского кино в России и наоборот?

— Я думаю, это очень хороший шаг, это некая альтернатива той академии, в которой наше кино выбиралось по принципу каких-то политических взглядов, а не его творческого наполнения. Альтернативная киноакадемия сможет рассматривать кино не с точки зрения того, какие взгляды разделяет режиссёр этого фильма.

Мы тоже прикладываем к этому некие усилия: возим не только индийское кино в Россию, но и российское в Индию. И это не просто, потому что Индия имеет определённую специфику, даже голливудские компании, такие как Sony и 20th Century Studios, понимали, что прокатом американского кино индийский рынок они не охватят, поэтому были вынуждены открывать там своё представительство и вкладывать свои деньги в производство индийских лент.

— Какие из последних российских проектов вы возили в Индию?

— Мы возили туда «Экипаж», «Анну Каренину».

— И как индийский зритель оценил картины?

— Проголосовал рублём, и я считаю, что неплохо проголосовал. Дело в том, что в Индии попасть на экраны кинотеатров — это не то же самое, что в России. Когда в год выпускается столько картин, тут начинает выбирать уже кинотеатр. У нас могут диктовать условия мировые мейджоры. В Индии всё наоборот: с кинотеатром нужно договориться, а порой даже и заплатить. Тем не менее мы пробились на индийские экраны, и у нас была достаточно высокая посещаемость. Для иностранного переведённого кино, не близкого по духу (хотя и близкого по ментальности), я считаю, это был хороший опыт, и мы будем продолжать это делать.

— Раньше звёзды индийского кино приезжали в СССР представлять свои проекты. Почему сейчас этого нет? Могут ли любители индийских фильмов надеяться на приезд Айшварии Рай или Шах Рукх Кхана?

— Айшвария — голливудская звезда на сегодняшний день, а на приезд Шах Рукх Кхана могут рассчитывать. Более того, мы уже как шесть лет привозим минимум одного человека. Мы привозили сюда много артистов и продолжим это делать. С 11 по 14 августа будет проходить день Индии, приуроченный к 75-летию дружбы России и Индии. На этом фестивале мы покажем четыре картины, три из которых новые, а одна — легендарная «Танцор диско». Сейчас мы ведём переговоры с Митхуном Чакраборти, который очень хочет приехать в Россию, но пока вопрос открыт из-за проблем с его здоровьем.

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— А что будет входить в программу Фестиваля индийского кино в этом году?

— Что касается традиционного фестиваля, он будет проходить в конце ноября, в декабре, а тот, который будет летом, включает в себя различные мероприятия — там будет и ярмарка индийских продуктов, и шоу программа, и кино.

— Планируете ли вы сотрудничать с видеосервисами и выпускать индийские сериалы?

— Да, мы уже это делаем, общаемся с видеосервисами, в ближайшее время большие картины RRR и K.G.F. («Золотые прииски Колара». — RT) выйдут на двух крупнейших площадках. И по поводу сериалов мы ведём переговоры, у нас есть права на определённые проекты.

Кадр из фильма «Меня зовут Кхан»

© kinopoisk.ru

— Есть ли у вас любимые индийские фильмы?

— Я уже пять лет отвечаю на этот вопрос одинаково. У меня есть самый любимый индийский фильм, и более того, он стал любимым, когда я ещё не знал, что он индийский. Картина называется «Меня зовут Кхан» — потрясающее кино, получившее множество премий. Кроме того, «Мама» — хороший проект, «Баджирао и Мастани» — тоже крутой фильм. Ну и приглашаю всех в кинотеатры посмотреть картину «Ракетчик». Это история о том, как Советский Союз помог индийскому инженеру создать ракету.

— А почему вы выбрали именно эту нишу — индийское кино? Сейчас в стране нет компаний, которые целенаправленно занимались бы прокатом корейского кино или китайского, хотя продукция этих стран у нас тоже популярна.

— Говоря о популярной продукции этих стран, мы с вами, скорее всего, говорим про «Игру в кальмара».

— У корейских и китайских дорам тоже много фанатов в России.

— Почему мы выбрали для себя этот путь? Потому что лично я корейское кино отношу к фильмам, которые, как и наше кино, долгое время были ориентированы на копирование Голливуда. И это тоже стереотип. В каком-то голливудском фильме нам кажется нормальным, что герой одной рукой убил 16 человек. Когда видим это в индийском кино, мы над этим смеёмся. На мой взгляд, не надо стремиться к копированию популярного, нужно стремиться к тому, чтобы зритель пришёл к хорошему. Индийцы не ориентируются ни на кого, они делают своё кино, и это кино очень близко к тем фильмам, которые выходили в России раньше. Я убеждён, что данным контентом мы сможем поддержать наши кинотеатры и добиться того, чтобы и русское кино стало снова самобытным. Мы уже близки к этому.