Мрачная сказка о религии и природе: в прокат выходит фильм «Легенда о Зелёном рыцаре»

На следующей неделе на экраны российских кинотеатров выходит фантастический фильм «Легенда о Зелёном рыцаре» с Девом Пателем («Миллионер из трущоб», «Лев») в главной роли. Сценарий картины основан на поэме XIV века «Сэр Гавейн и Зелёный рыцарь». По сюжету племянник короля Артура отрубает голову таинственному рыцарю. Ко всеобщему удивлению, тот не погибает. Согласно уговору, спустя год и один день Гавейну придётся вновь встретиться с оппонентом, чтобы принять ответный удар.

В четверг, 26 августа, в российских кинотеатрах начинается показ приключенческого фантастического фильма «Легенда о Зелёном рыцаре». Режиссёром и сценаристом проекта выступил Дэвид Лоури, известный по работе над такими картинами, как «Пит и его дракон» и «История призрака». В главной роли — номинант на «Оскар», звезда лент «Миллионер из трущоб» и «Лев» Дев Патель.

В фильме рассказывается о приключениях сэра Гавейна, племянника короля Артура. В Рождество герой заключает опасную сделку с таинственным Зелёным рыцарем. Гавейн отрубает рыцарю голову, в результате чего становится образцом мужества для окружающих. Однако спустя год и один день ему предстоит явиться в крепость своего ожившего оппонента и вернуть ему долг. В назначенный срок герой покидает Камелот и отправляется в путь, который станет испытанием его физических возможностей и моральных качеств.

В основу сценария легла поэма неизвестного автора «Сэр Гавейн и Зелёный рыцарь», датирующаяся XIV веком. Достаточно простое по сюжету произведение выделяется среди других легенд о короле Артуре своей неоднозначностью: в нём присутствует множество метафор и скрытых смыслов, и по сей день вызывающих споры.

В киноверсии сохранена основная сюжетная линия легенды, однако для воплощения истории на экране многие детали были изменены. Если некоторые драматургические решения пошли на пользу сказанию и позволили сделать его более кинематографичным, а путь Гавейна — увлекательным, то другие внесли путаницу в и без того неидеальную картину.

© Кадр из фильма «Легенда о Зелёном Рыцаре» (2021)

На пути к крепости Зелёного рыцаря сэр Гавейн становится фигурантом загадочных и опасных событий. Какие-то в той или иной форме описаны в поэме, другие отсутствуют. Все добавленные элементы определённо можно назвать удачными, поскольку они создали необходимую динамику и разбавили порой затянутое повествование. В течение примерно половины фильма сюжет разворачивается крайне неспешно, давая лишь общее представление об основном конфликте. В этих сценах заложено множество символов, имеющих большое значение для понимания общего сюжета, однако их смысл становится ясен позднее.

Поначалу главный герой вряд ли «зацепит» зрителя. Если в легенде «Сэр Гавейн и Зелёный рыцарь» он представлен благородным, невинным и отважным юношей, вызывающим восхищение своими моральными качествами, то персонаж Дева Пателя получился гораздо менее привлекательным.

Экранный Гавейн предпочитает проводить дни в праздности и не делать ничего, что заставило бы его уважать. Даже в сцене сражения с Рыцарем он не выглядит храбрым и не вызывает симпатии.

Однако к середине картины темп повествования начинает меняться. Путешествие Гавейна становится всё опаснее и интереснее. Здесь же появляется мистическая линия, которой не было в первоисточнике. Благодаря драматургическим решениям, мрачной музыке, резким звукам, тёмным локациям и быстрой смене кадров фильм всё больше начинает походить на хоррор, но, к счастью, полностью так и не трансформируется в этот жанр и превращается в жутковатую сказку — с волшебным артефактом, говорящим от лица животных, разбойников, прорицательницы и других загадочных персонажей. Все они вносят разнообразие в сюжет и устраивают на пути Гавейна препятствия, способствующие его внутреннему росту.

Не менее увлекательно искать на экране умело расставленные подсказки, призванные пролить свет на глубокий подтекст картины. Как и в первоисточнике, красной нитью через историю проходит такая глобальная тема, как противостояние язычества и христианства. Оно очевидно в основном конфликте, а также благодаря многочисленным, порой нетривиальным деталям присутствует на всём пути главного героя.

© Кадр из фильма «Легенда о Зелёном Рыцаре» (2021)

Для понимания картины большое значение имеет природа, которую олицетворяет Зелёный рыцарь, и её взаимоотношения с цивилизацией — Камелотом. При желании можно найти и другие скрытые смыслы, связанные с религией. В то же время из экранизации исчезли многие важные образы, детали и уточнения, а вместе с ними были утеряны и другие идеи, представленные в первоисточнике и делающие его столь насыщенным и нетривиальным.

Дело даже не в том, что Лоури опустил некоторые моменты. Постановщик и сам отмечал, что «по этому сюжету можно было бы снять добрый десяток фильмов и всё равно не рассказать самого главного».

Однако даже затронутые в экранизации образы раскрыты недостаточно внятно, что может запутать зрителей.

Так, в фильме осталось тайной происхождение Рыцаря, хотя оно имеет большое значение для сюжета и объясняет как отдельные эпизоды, так и весь смысл выпавших на долю Гавейна испытаний. В результате история героя Пателя оставляет ряд вопросов, однозначного ответа на которые в картине нет. Например, совершенно не ясна роль матери Гавейна и непонятен смысл его поцелуя с одним из новых знакомых, лордом Бертилаком. Если в поэме эпизод вполне оправдан сюжетом, то в фильме лишь вызывает недоумение.

В защиту шероховатого сюжета стоит отметить, что и вошедшие в картину Дэвида Лоури метафоры и символы дают немало поводов к размышлению. Часть загадок вряд ли получится разгадать в ходе первого просмотра.

Некоторые огрехи сценария сглаживают и визуальные решения ленты. Долгие общие планы демонстрируют мир Средневековья. Выстраивая композицию и играя со светом и звуком, кинематографисты будто смакуют каждый кадр, позволяя зрителям погрузиться в представленную на экране таинственную и тревожную атмосферу и в деталях рассмотреть средневековые строения, внутреннее убранство залов и невероятной красоты природу.