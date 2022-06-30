«Защита нравственных и культурных ценностей»: началась работа над созданием Евразийской киноакадемии

В четверг, 30 июня, стало известно, что уже началась работа над созданием Евразийской киноакадемии и её премии, которая станет аналогом «Оскара». Организовать академию предложил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. По его мнению, в данный момент «идёт мощнейшая североатлантическая атака на культурную цивилизацию», которая нуждается в защите. Кроме того, Михалков уверен, что создание киноакадемии необходимо для «политического развития евразийского пространства».

Работа над созданием Евразийской киноакадемии началась, сообщил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков в разговоре с ТАСС. Он уточнил, что уже создана рабочая группа, которую возглавляет Сергей Глазьев, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

«Там идёт рутинная нормальная работа. Но самое главное, чтобы договорились главы государств», — цитирует Михалкова ТАСС.

Он уверен, что выступать с инициативой должны не только кинематографисты — в противном случае это может значительно увеличить срок создания организации. Кроме того, режиссёр оскароносных «Утомлённых солнцем» отметил, что в данной работе должны участвовать представители разных стран.

«Я считаю, что основополагающими в этой истории должны быть Россия, Китай, Индия, Корея, страны Центральной Азии. В принципе, должна быть собрана серьёзная команда там, где большой кинематограф, большое количество людей», — подытожил Никита Михалков.

C инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения её премии, которая должна стать аналогом американского «Оскара», глава Союза кинематографистов России выступил на Первом Евразийском экономическом форуме в Бишкеке.

По мнению Михалкова, сейчас «идёт мощнейшая североатлантическая атака на культурную цивилизацию», ценности которой необходимо защищать.

«Сегодня мы сталкиваемся с проблемой, когда исчезают идеи, искусством называется то, что им не является. Единственная защита нравственных и культурных ценностей — это евразийская цивилизация. Другой нет, — пояснил глава Союза кинематографистов. — Мы должны спасти самое дорогое, что есть, основанное на объединяющих нас культурных и нравственных традициях, защититься от всего того, что может привести мир к катастрофе».

Режиссёр считает, что создание такой организации необходимо для «политического развития евразийского пространства» и «должно быть решено на самом высоком уровне».

«Участие в ней (в премии. — RT) будут принимать картины, которые соответствуют идеалам, которые мы сформулируем, а не картины, разрушающие человеческую сущность. Премия должна быть дорогой, за неё должны биться», — заявил Михалков.

Он добавил, что каждый год премию также будут присуждать авторам одного фильма, произведённого не на территории Евразии, но соответствующего всем принципам и ценностям Евразийской киноакадемии.

Коллеги с Запада и Востока

Американская академия кинематографических искусств и наук была основана в 1927 году как организация, деятельность которой будет направлена на принесение пользы киноиндустрии. В частности, академия взяла на себя обязанности по урегулированию трудовых споров, улучшению общественного имиджа индустрии, обеспечению комфортного взаимодействия между различными направлениями кинопроизводства, а также стала площадкой для обсуждения новых производственных процессов и технологий в кино.

Её первым президентом был актёр Дуглас Фэрбенкс («Багдадский вор», «Знак Зорро»). Годом позже члены академии предложили её правлению присуждать награды кинематографистам за различные достижения, а в 1929-м состоялась первая церемония вручения премии «Оскар». Мероприятие до сих пор проходит ежегодно, за редким исключением. В состав академии входят актёры, сценаристы, режиссёры, операторы, продюсеры, композиторы, аниматоры и другие деятели индустрии. Руководит организацией кастинг-директор Дэвид Рубин.

В 1988 году по инициативе кинематографистов из разных стран Европы была создана Европейская киноакадемия, которую возглавил Ингмар Бергман. Позднее должность президента занимал Вим Вендерс, а в 2021-м обязанности взяла на себя Агнешка Холланд. В состав академии входят 4400 кинематографистов. Цели организации — объединять и поддерживать их, знакомить зрителей всех возрастов с европейским кино и инициировать важные для индустрии дискуссии. Также академия ежегодно присуждает свою премию за достижения в области европейского кинематографа.

Кроме того, существует Киноакадемия стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Её члены стараются содействовать общим интересам кинематографистов из разных стран и объединять их в профессиональном плане. Академия ежегодно проводит Азиатско-Тихоокеанский форум с целью укрепления связей между новыми и нынешними её членами, а также вручает премию Asia Pacific Screen Awards.