Вторая волна банкротств: почему владельцы российских кинотеатров обратились за помощью к Путину

Российская Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой поручить правительству в короткие сроки разработать и принять меры поддержки индустрии кинопроката. В открытом письме глава организации Алексей Воронков отметил, что уже осуществлённых шагов по спасению этого бизнеса недостаточно. В разговоре с RT он высказал мнение, что помочь кинотеатрам может либо финансовая поддержка до момента насыщения рынка российскими лентами, либо решение проблемы бездоговорного использования прав на показ зарубежных фильмов с обязательной выплатой вознаграждения правообладателю.

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) от имени председателя организации Алексея Воронкова опубликовала обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить правительству в кратчайшие сроки разработать и реализовать меры реальной поддержки кинопрокатной индустрии. В открытом письме подчёркивается, что сложившаяся критическая ситуация ставит под угрозу существование кинотеатров в России.

Воронков отметил, что за последние четыре месяца была проделана «колоссальная работа по замещению выпавших из оборота зарубежных фильмов недружественных стран» различным контентом, однако принятых мер недостаточно для спасения бизнеса, поскольку эти усилия смогли обеспечить лишь 5% кассовых сборов и проданных билетов в кинотеатрах при падении выручки на 70% по сравнению со среднемесячными показателями прошлых лет.

Как рассказал RT председатель АВК, организация уже долгое время пытается «достучаться» до властей, предлагая различные способы возврата зрителей в кино и увеличения выручки. Ассоциация изначально обращалась в Министерство культуры, после чего — в правительство и Госдуму. Не получив ожидаемого результата, который смог бы помочь прокатчикам удержаться «на плаву», члены АВК обратились напрямую к президенту РФ.

При этом председатель ассоциации заявил, что Минкультуры реализовало некоторые меры поддержки, такие как введение «Пушкинской карты», но в нынешней ситуации этого мало.

«На сегодняшний день все меры поддержки, которые предлагались, в том числе и Минкультуры, носят некий капиталистический характер. Даже «Пушкинская карта», которую Минкультуры ввели как спасательный круг для кинотеатров. Она начала работать с 1 февраля, задолго до этого кризиса, и была направлена только на то, чтобы увеличить посещаемость. Она действительно сделала 10—15% оборота. Но обороты кинотеатров сейчас упали на 70%», — заявил Воронков.

Он также выразил мнение, что выделенные в марте производителям кино средства в размере 14,5 млрд рублей будут реализовываться в течение двух лет, а у кинобизнеса нет этого времени — помощь нужна уже сейчас.

РИА Новости

На вопрос о том, какие у ассоциации есть предложения по поводу мер поддержки, которые могут спасти ситуацию, Воронков привёл два решения.

«У нас остаётся два основных направления: или просить финансовой поддержки в краткосрочной перспективе до момента, когда российские фильмы будут выпущены на рынок в достаточном количестве, или решать вопросы о бездоговорном использовании прав с обязательной выплатой вознаграждения правообладателю, что по сути то же самое, что и параллельный импорт для товаров», — сказал председатель АВК.

Эксперт отметил, что после начала спецоперации на Украине правительство быстро нашло решение проблемы поставки иностранных товаров в РФ — при помощи параллельного импорта. Однако для кинематографа аналогичную схему придумать не удалось.

«Сейчас мы понимаем, что студийную копию фильма завезти на территорию России можно. Многие студии, несмотря на то, что специально никто и никогда из них не признает, что хотят работать с Россией, действительно ищут пути, чтобы вернуться в РФ и не потерять этот рынок», — сказал глава АВК.

Помимо прочего Воронков признался, что депутаты довольно резко реагируют на любые переговоры на эту тему, отмечая, что сначала надо изменить закон, а уже после «как-то двигаться, разговаривать».

«Найти посредников, которые будут привозить студийную копию в РФ, оказалось не такой большой проблемой, как принять саму модель параллельного импорта. Но как только дело доходит до кинематографа, наши депутаты почему-то высказываются в крайне резкой форме о том, что нас спасёт только советское кино», — пояснил Воронков.

Между тем, кинопрокатная индустрия по-прежнему находится в плачевном состоянии и те прогнозы, которые были озвучены специалистами весной, по мнению Воронкова, сбудутся.

«Мы говорили, что до конца лета мы можем потерять до 50% кинозалов. На сегодняшний день закрыто от 140 до 180 кинотеатров в России. В июле мы отслеживали каждый день количество кинозалов, которые не показали ни одного сеанса за день, и в середине июля зафиксировали 39% кинотеатров в один из дней», — заметил председатель ассоциации.

Он также дал неутешительные прогнозы на осень 2022 года, сообщив, что в сентябре члены АВК ожидают вторую волну банкротств кинотеатров.

«Осенью на кинотеатры упадёт большая финансовая нагрузка: отсрочка по оплате налогов фондам и по кредитам подойдёт к концу, и на фоне неспособности в кратчайшие сроки наполнить отечественным контентом залы мы получим большие финансовые потери. В сентябре мы прогнозируем начало второго этапа банкротства кинотеатров. Поэтому времени особо не осталось», — заявил эксперт.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев попросил правительство снять ответственность за показ голливудских фильмов без прокатного удостоверения. Он пояснил, что в нынешнем законодательном поле за трансляцию нелицензированных лент кинотеатры могут попасть под административную и уголовную ответственность.

В то же время Исаев считает, что параллельный импорт в силу своей «юридической регламентации» не может быть реализован в сфере кинематографа. По его словам, это возможно только с физическими товарами.

В свою очередь, гендиректор компании «Кинологистика» Анатолий Сергеев полагает, что прокат фильмов без лицензии «отбросит страну в 1990-е» и не сможет спасти кинобизнес в стране, поскольку люди не станут платить за тот же пиратский фильм, который могут посмотреть дома бесплатно.