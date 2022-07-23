В России заявили, что Disney и Sony ищут каналы для параллельного импорта

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Ряд киностудий, включая Sony и Disney, ищут каналы для параллельного импорта в Россию, сообщил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.
В России заявили, что Disney и Sony ищут каналы для параллельного импорта
  • Gettyimages.ru

«Все студии закрыли офисы, но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России», — цитирует РИА Новости Воронкова.

По его словам, хотя ряд студий не могут официально заявить о работе с Россией, все они ищут каналы для параллельного импорта.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что корпорация IMAX, предоставляющая одноимённую кинематографическую систему, покинула Россию.

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