В России заявили, что Disney и Sony ищут каналы для параллельного импорта

Ряд киностудий, включая Sony и Disney, ищут каналы для параллельного импорта в Россию, сообщил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

«Все студии закрыли офисы, но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России», — цитирует РИА Новости Воронкова.

По его словам, хотя ряд студий не могут официально заявить о работе с Россией, все они ищут каналы для параллельного импорта.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что корпорация IMAX, предоставляющая одноимённую кинематографическую систему, покинула Россию.