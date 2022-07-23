Ассоциация владельцев кинотеатров заявила об уходе IMAX из России

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Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что корпорация IMAX, предоставляющая одноименную кинематографическую систему, покинула Россию.
Ассоциация владельцев кинотеатров заявила об уходе IMAX из России
  • Gettyimages.ru

«Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России, последним днём её официального представительства и работы здесь было 31 мая... Корпорация IMAX с 1 июня 2022 года в России более не работает», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что все сотрудники были уволены, соответственно, а руководство корпорации переехало в Лондон.

1 июля студия Universal Pictures объявила о закрытии российского офиса и об окончательном уходе из страны.

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