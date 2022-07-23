Ассоциация владельцев кинотеатров заявила об уходе IMAX из России

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что корпорация IMAX, предоставляющая одноименную кинематографическую систему, покинула Россию.

«Я готов подтвердить, что корпорация IMAX ушла из России, последним днём её официального представительства и работы здесь было 31 мая... Корпорация IMAX с 1 июня 2022 года в России более не работает», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что все сотрудники были уволены, соответственно, а руководство корпорации переехало в Лондон.

1 июля студия Universal Pictures объявила о закрытии российского офиса и об окончательном уходе из страны.