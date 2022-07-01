«Вести бизнес стало невозможно»: Universal Pictures окончательно уходит из России

Студия Universal Pictures объявила о закрытии российского офиса и об окончательном уходе из страны. Такое решение было принято из-за трудностей, связанных с ведением бизнеса в текущих условиях. Ранее голливудские студии-мейджоры отказались выпускать в российский прокат свои новые фильмы. В результате киносети в стране оказались в тяжёлой финансовой ситуации, некоторым пришлось закрыть часть кинозалов.

Одна из крупнейших голливудских киностудий Universal Pictures закрывает свой офис в России и окончательно уходит из страны, сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источник в компании. Ранее владельцы кинотеатров получили письмо, в котором говорилось, что вся деятельность Universal Pictures будет прекращена в течение ближайших месяцев.

«Материнская компания решила прекратить деятельность в РФ, так как вести бизнес стало невозможно из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании», — говорится в документе.

Российское подразделение Universal Pictures выпустило такие популярные ленты, как «Бесславные ублюдки», «Железный человек», «1917», «Вселенная Стивена Хокинга», «Парк Юрского периода», «Старикам тут не место», «Кунг-фу Панда», фильмы серии «Властелин колец» и многие другие.

В начале марта стало известно, что Universal Pictures на фоне спецоперации на Украине отказалась от проката своих новых фильмов на территории России. Таким образом, за прошедшие месяцы российские зрители не смогли увидеть на большом экране картины «Плохие парни», «Варяг», «Мир Юрского периода: Господство» и другие.

Аналогичное решение приняли остальные студии-мейджоры — The Walt Disney Company, Warner Bros., Sony и Paramount Pictures. Вскоре конгломерат The Walt Disney Company объявил о прекращении всей своей деятельности в России (прокатом картин остальных компаний занимались российские дистрибьюторы).

Также из России ушли видеосервисы Amazon Prime Video и Netflix. Последний в то же время отказался от дальнейшего производства запланированных российских проектов. Среди них — многосерийная экранизация романа Льва Толстого «Анна Каренина» со Светланой Ходченковой, Фёдором Бондарчуком, Юлией Александровой, Гошей Куценко и Юрой Борисовым, а также сериалы «ЗАТО», «Ничего особенного»‎ и лента с Александром Петровым, название которой не было определено.

Из-за отказа мейджоров показывать свои новые картины российский кинотеатральный бизнес оказался в тяжёлой финансовой ситуации. Известно, что блокбастеры обеспечивали около 80% всей выручки. Из-за нехватки прибыли и невозможности обеспечить полноценную работу к настоящему моменту владельцы кинотеатров закрыли треть кинозалов от числа действующих в стране.

Чтобы привлечь зрителей и сохранить хотя бы часть дохода сети приняли решение не поднимать цены на билеты и продукцию кинобаров, а «Каро» и вовсе запустила акцию, в рамках которой зрители два дня в месяц смогут смотреть фильмы на большом экране за один рубль. Кроме того, в кинотеатрах стало появляться больше картин индийского, китайского и корейского производства. В будущем ожидаются показы сериалов, а также иранских лент. В то же время зрителям всё ещё доступны западные картины некоторых студий — в основном это фестивальные фильмы.

Кроме того, как сообщают «Ведомости», весной киносети перестали платить голливудским студиям за прокат картин, права на трансляцию которых были куплены ранее.

Тем не менее ожидается, что совокупный убыток кинотеатров по итогам 2022 года достигнет более 11,1 млрд рублей, тогда как возможные сборы российских фильмов за тот же период, согласно прогнозам, составят не более 6,142 млрд рублей.

Как отметил генеральный директор региональной сети «Мягкий кинотеатр» Александр Одольский в беседе с RT, спасением для киносетей может стать принятие законопроекта о принудительном лицензировании, в том числе продукции студий-мейджоров.

Также по теме «Растягивание агонии»: в России закрылось около трети региональных кинотеатров Некоторые российские региональные кинотеатры начали сокращать часы работы из-за снижения потока зрителей и падения выручки в связи с...

«Бороться поможет только проект федерального закона о принудительном лицензировании. Его смысл в том, что создаётся некое государственное предприятие, которое принудительно поставляет продукт на российский рынок, получает прокатное удостоверение в Министерстве культуры, чтобы эти фильмы соответствовали высокоморальным нравственным качествам нашей российской культуры и не содержали пропаганды и сцен, порочащих Россию. Соответственно, далее озвучивается фильм, выдаётся в прокат кинотеатрам, собирается прокатная плата», — объяснил Александр Одольский.

При этом в июне в России прошло несколько показов фильма «Бэтмен» студии Warner Bros. Сама компания отменила прокат, однако некоторым киносетям удалось выпустить ленту благодаря уже заключённым соглашениям. Впрочем, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Сергей Пирожков отметил в разговоре с Cinemaplex, что это единичный случай и показов других отменённых голливудских лент в России пока ждать не стоит.