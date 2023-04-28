Толстой: кинобизнес не нуждается в дополнительных мерах поддержки
«Такой доходности, как за три — уже почти четыре — месяца этого года не было даже в допандемийный период… Сборы с 1 января превышают уровень 2019 года», — заявил Толстой ТАСС.
Советник президента также отметил, что ситуация с уходом из России крупных западных студий не является катастрофической, отечественный кинопрокат не нуждается в дополнительных мерах поддержки, но «власти внимательно следят за ситуацией».
Ранее стало известно об утверждении Фондом кино перечня лидеров отечественного кинопроизводства.