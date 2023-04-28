Толстой: кинобизнес не нуждается в дополнительных мерах поддержки

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Советник президента России по культуре Владимир Толстой заявил, что ситуация с кинотеатрами в стране не похожа на катастрофическую и они пока не нуждаются в мерах поддержки.

«Такой доходности, как за три — уже почти четыре — месяца этого года не было даже в допандемийный период… Сборы с 1 января превышают уровень 2019 года», — заявил Толстой ТАСС.

Советник президента также отметил, что ситуация с уходом из России крупных западных студий не является катастрофической, отечественный кинопрокат не нуждается в дополнительных мерах поддержки, но «власти внимательно следят за ситуацией».

Ранее стало известно об утверждении Фондом кино перечня лидеров отечественного кинопроизводства.

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