Фонд кино утвердил перечень лидеров отечественного кинопроизводства
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Соответствующий приказ опубликован на сайте Фонда.
Также в перечень вошли «1-2-3 Продакшн», «ВБД Груп», «Дирекция кино», «Арт Пикчерс Студия», «Водород 2011», «Базелевс», кинокомпания «СТВ», «ММЕ».
Ключевыми критериями отбора является количество зрительских посещений фильмов кинокомпаний в кинотеатрах Российской Федерации за последние пять лет.
Ранее стало известно, что в Третьяковской галерее покажут фильмы из программ 45-го Московского международного кинофестиваля.