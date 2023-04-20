Фонд кино утвердил перечень лидеров отечественного кинопроизводства

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В перечень лидеров отечественного кинопроизводства в 2022 году вошли «Централ Партнершип», а также студия «Тритэ» Никиты Михалкова и другие.
Фонд кино утвердил перечень лидеров отечественного кинопроизводства
  • Gettyimages.ru
  • © Ghislain & Marie David de Lossy

Соответствующий приказ опубликован на сайте Фонда. 

Также в перечень вошли «1-2-3 Продакшн», «ВБД Груп», «Дирекция кино», «Арт Пикчерс Студия», «Водород 2011», «Базелевс», кинокомпания «СТВ», «ММЕ».

Ключевыми критериями отбора является количество зрительских посещений фильмов кинокомпаний в кинотеатрах Российской Федерации за последние пять лет.

Ранее стало известно, что в Третьяковской галерее покажут фильмы из программ 45-го Московского международного кинофестиваля.

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