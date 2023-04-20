В Третьяковской галерее покажут фильмы из программ 45-го ММКФ

В рамках 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в Третьяковской галерее будут проходить показы фильмов из внеконкурсных программ.

Посетители ММКФ с 20 по 27 апреля смогут посмотреть фильмы из таких внеконкурсных программ, как «Экранные войны. Эпизод IV: Кинотеатр наносит ответный удар», «Вокруг света за 8 дней», «Блокбастеры народов мира» и других.

По данным РИА Новости, в Инженерном корпусе Третьяковки 20 апреля покажут «Облако-рай» и «Назад в будущее», а 21 апреля — «Тень ночи» и «Милейшие мертвецы».

В Большом зале Новой Третьяковки зрители смогут оценить ленты «В едином строю», «Второй», «Как научить деревья говорить», «19 1 а» и прочие.

Ранее сообщалось, что в Москве открывается 45-й ММКФ.