Студенческая аккредитация, фильмы о трудном возрасте и новые страны-участницы: в Москве открывается 45-й ММКФ

В четверг, 20 апреля, начинает работу 45-й Московский международный кинофестиваль. В этом году смотр открывает российская драма «Снегирь» Бориса Хлебникова. В основной конкурсной программе будет представлено 12 фильмов из России, Китая, Аргентины, Мексики, Японии, Франции и других стран. Всего в этом году в смотре участвуют проекты из 60 государств. Учащиеся вузов смогут посетить фестиваль с привилегией: на ММКФ появилась студенческая аккредитация, дающая возможность смотреть по два фильма в день и слушать открытые лекции. Кроме того, в этом году появились новые внеконкурсные программы, в частности «Трудный возраст» с фильмами о молодёжи и «Русский Голливуд на Сене» с ретроспективами французской кинокомпании «Альбатрос». Подробнее о том, что готовят организаторы фестиваля, — в материале RT.

В четверг, 20 апреля, стартует 45-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). В этом сезоне фильмом открытия смотра выбрана драма «Снегирь» российского режиссёра Бориса Хлебникова, основанная на повести Георгия Владимова «Три минуты молчания».

В картине рассказывается о банде морских бродяг, живущих на рыболовном судне под названием «Снегирь». Все они разные, а объединяет их желание заработать, выловив крупный улов, и добраться до берега живыми. К команде присоединяются два юных блогера — Максим и Никита. Вместо ожидаемых развлечений им предстоит столкнуться с бушующими холодным волнами и тяжёлой работой.

Роли в ленте исполняют Александр Робак («Географ глобус пропил»), Евгений Сытый («Нулевой пациент»), Тимофей Трибунцев («Пищеблок»), Михаил Кремер («Киллер») и другие. Максима и Никиту сыграли Олег Савостюк («1941. Крылья над Берлином») и Макар Хлебников («Пингвины моей мамы»).

В этом году на ММКФ специально для учащихся вузов ввели студенческую аккредитацию, которая по статусу приравнена к гостевой и даёт возможность посещать по два показа в день, а также присутствовать на открытых лекциях. Новой привилегией воспользовались уже больше 500 студентов московских университетов.

© Кадр из фильма «Снегирь»

Несмотря на сложную политическую ситуацию в мире, Московский международный кинофестиваль в этом году снова расширяет географию: в смотре участвуют ленты из 60 стран, а это на 10% больше, чем в 2022 году. Больше всего фильмов привёз Китай — 23, на втором месте в этот раз оказалась Франция, предоставившая 18 кинолент, а третью строчку заняла Испания с 15 картинами. Всего на 45-м ММКФ состоится 30 международных премьер.

В основной конкурсной программе 45-го ММКФ — 12 лент из России, Китая, Японии, Аргентины, Мексики, Болгарии, Франции, Бангладеш и других стран. Так, в секции будет представлена российская картина «Первая любовь» Светланы Проскуриной о двух женщинах-коллегах, которые становятся свидетелями преступления на отдыхе. С тех пор им грозит опасность, а страх одолевает всех посетителей санатория, в том числе подозреваемого Георгия. Также покажут продолжение отечественного фильма «14+» о повзрослевшем герое, которому теперь предстоит принять ещё более важные и сложные решения, чем те, которые он принимал в 14 лет.

В числе других картин конкурса — сербский триллер «След зверя» о журналисте, которому придётся распутать паутину преступлений прошлых лет и найти их связь с новым убийством, и лента «Невеста мертвеца» (Франция, Румыния) о трёх французах-документалистах, снимающих в Румынии фильм о свадьбе, крестинах и похоронах. Также в секции — картина «Потерянный рай» режиссёра из Китая Гэна Вэньясяо о 70-летней госпоже Хуан, из-за рака вынужденной искать того, кому можно доверить уход за младшим сыном-инвалидом, а ещё фантастический фильм совместного производства Канады и Болгарии «Фи 1.618» о нации биологически совершенных и бессмертных людей — биотитанов.

Жюри основного смотра в 2023-м возглавил кинорежиссёр и продюсер из Индии Рахул Равайл. В составе судейской коллегии также российские актёры Светлана Иванова и Алексей Гуськов, актриса из Казахстана Самал Еслямова и колумбийский режиссёр и сценарист Сиро Герра.

В этом году второй раз пройдёт конкурс «Русские премьеры». В нём представлено семь фильмов: «Ада» Станислава Светлова, «Голова-жестянка» Ивана Капитонова, «Тайное влечение» Стаси Венковой, «Единица Монтевидео» Татьяны Лютаевой, «Туман» Наталии Гугуевой, «Помилование» Айнура Аскарова и «Край надломленной луны» Светланы Самошиной. Оценивать киноленты в этой программе будут актриса Анна Снаткина и сценарист Андрей Золотарёв. Возглавит жюри народный артист России Алексей Учитель.

© Кадр из фильма «Ада»

За награду в категории короткометражных фильмов поборются 16 картин, среди которых российская лента «Дыра. Рассказ в 9 сценах» Павла Королько о норах кротов на участке двух одиноких, но живущих вместе людей. Судить короткие метры будут итальянский режиссёр Джорджо Куньо, актриса из России Алёна Бабенко и Джуборадж Шамим, режиссёр из Бангладеш, фильм которого стал лауреатом на 44-м ММКФ.

В категории документальных фильмов представлены семь работ, три из которых были сняты отечественными кинематографистами: «История российских тюрем. Владимирский централ» Юлии Бобковой, «Дайте мне победить» о детях-инвалидах в спорте (Светлана Музыченко, Мария Финкельштейн) и «Отцы» Юрия Мокиенко о семье из русской деревни.

Как рассказал председатель отборочной комиссии фестиваля Иван Кудрявцев на пресс-конференции, посвящённой 45-му ММКФ, основная тенденция в этом сезоне заключается во внезапном внимании кинематографа к проблемам подростков и молодых людей.

«Как раз на пандемию пришлось начало производства тех фильмов, которые сейчас поступают на фестивали, и мы видим, что многие из них следуют тенденции: между поколениями наметился разрыв и нужно наводить мосты», — цитирует Кудрявцева «Российская газета».

Следуя за трендом, организаторы кинофестиваля в этот раз специально добавили новую внеконкурсную программу фильмов о молодёжи — «Трудный возраст». В неё вошло девять картин из разных стран, в частности «Пшеничное поле» из Мексики, «Комната чудес» из Франции и «999 — другая душа футбола» из Италии.

Как и прежде, на ММКФ будет представлен широкий ассортимент внеконкурсных программ. Среди других новых категорий — «Русский Голливуд на Сене». В неё вошли ретроспективы, снятые французской кинокомпанией «Альбатрос». Некоторые из картин в России будут показаны впервые.

Московский международный кинофестиваль продлится в этом году до 27 апреля. Смотр закроет испано-французская картина «42 секунды», действие которой разворачивается за несколько месяцев до Олимпийских игр 1992 года. Сюжет фильма сфокусирован на команде по водному поло, члены которой столкнутся с проблемами, жёсткостью тренера, конкуренцией и стрессом на пути к победе.