«Пушистый друг» в лидерах: «Чебурашка» вошёл в топ-15 самых кассовых фильмов года в мире

Российская семейная комедия «Чебурашка» стала одним из самых кассовых фильмов, вышедших в мировой прокат в 2023 году. Лента Дмитрия Дьяченко, ранее установившая новый кассовый рекорд в РФ, занимает 11-е место в общемировом рейтинге. Фильм оставил позади в том числе картины «Супер Майк: Последний танец», «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» и «Крушение». Ещё одна отечественная новинка — «Вызов» — вошла в топ-50 рейтинга.

Семейная картина Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» вошла в топ-15 самых кассовых фильмов 2023 года во всём мире. По данным авторитетного портала Box Office Mojo, картина обогнала в том числе комедийную драму Стивена Содерберга «Супер Майк: Последний танец» с Ченнингом Татумом и Сальмой Хайек в главных ролях, триллер Жана-Франсуа Рише «Крушение» с Джерардом Батлером, а также боевик Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» со звёздным составом — Джейсоном Стэйтемом, Джошем Хартнеттом, Обри Плазой и Хью Грантом.

Сообщается, что выручка «Чебурашки», который вышел в мировой прокат под названием Chebi: My Fluffy Friend («Чеби: Мой пушистый друг»), уже превысила $88,2 млн (более 6,7 млрд рублей). По информации «Кинопоиска», помимо России, фильм показывали в странах СНГ, в ОАЭ и на Кипре, а также выпускали в ограниченный прокат в Израиле, Испании, Швейцарии, Канаде, США, Венгрии, Люксембурге и Эстонии.

Сборы самого кассового хита — приключенческого фильма «Братья Супер Марио в кино» — приближаются к $1,2 млрд (92 млрд рублей). На втором месте — фантастическая супергеройская лента «Человек-муравей и Оса: Квантомания», заработавшая в прокате более $475 млн (36,4 млрд рублей). В пятёрку также вошли криминальный боевик «Джон Уик 4» с кассой в $406,5 млн (31,2 млрд рублей), «Стражи Галактики. Часть 3» Джеймса Ганна — $344 млн (26,4 млрд рублей) и спортивная драма «Крид 3» Майкла Б. Джордана — $273,8 млн (21 млрд рублей).

Российская картина Клима Шипенко «Вызов», частично снятая на орбитальной космической станции, вошла в список 50 самых кассовых лент. По данным ЕАИС, общие сборы фильма уже составляют 1,37 млрд рублей. Миллиардный рубеж лента преодолела за две недели проката, и «Вызов» продолжает лидировать в прокате в России и СНГ. Картину уже показали в Сербии, Черногории, ОАЭ. Всего запланирован релиз в 20 странах.

Из отечественных лент в списке — 200 мировых проектов, показавших лучшие кассовые результаты, также представлены историческая драма Сергея Урсуляка «Праведник» и психологическая мелодрама Антона Маслова «Поехавшая». Они оказались на 61-й и 67-й строчках соответственно.

Картина «Чебурашка» вышла на большие экраны 1 января 2023 года и возглавляла отечественный прокат на протяжении семи недель. К такому ажиотажу кинотеатры не были готовы, из-за чего в системе продаж происходили сбои. Благодаря «Чебурашке» уровень посещаемости кинотеатров приблизился к допандемийному периоду. В некоторых кинотеатрах ленту показывают по сей день.

За первые прокатные выходные «Чебурашка» собрал 2 млрд рублей, установив рекорд по стартовым сборам. К 25 января фильм покорил планку в 5 млрд рублей, став самым кассовым за всю историю российского проката. Лента получила высокую оценку аудитории: её рейтинг на портале «Кинопоиск» составляет 7,3/10. Зрители назвали фильм чудесным, добрым и правильным, отметили его тёплую и трогательную атмосферу.

Критики определяют успех картины совокупностью факторов. Среди них — непосредственно главный герой, знакомый не одному поколению зрителей, оригинальная подача материала, привлекающая новую аудиторию, а также доверие к работе постановщика ленты. Ранее Дьяченко снял франшизу «Последний богатырь». Все три фильма фольклорной киновселенной оказались успешными в прокате. Также Дьяченко режиссировал первые две части кинофраншизы о четырёх друзьях «О чём говорят мужчины» и «День радио».

Небывалый успех картины побудил издательство «АСТ» выпустить книжную адаптацию. Издание представляет собой расширенную версию истории Чебурашки, однако сюжетная линия не отходит от киноленты.

В фильме показаны приключения мохнатого зверька, которого вихрем уносит из апельсиновой страны в российский приморский городок. Там он находит не только верных друзей, но и обретает настоящую семью.

Режиссёр не исключил, что появится продолжение картины. В апреле исполнитель роли садовника Гены Сергей Гармаш заявил, что фильм уже находится на ранней стадии разработки. В ленте также снимались Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Фёдор Добронравов и другие.