У фильма «Чебурашка» будет вторая часть

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Режиссёр художественной картины «Чебурашка» Дмитрий Дьяченко снимет продолжение ленты.
У фильма «Чебурашка» будет вторая часть
  • © Телеканал «Россия 1»

Об этом ТАСС сообщил исполнитель роли садовника Гены Сергей Гармаш.

Подробнее о продолжении истории актёр не рассказал, так как фильм находится на стадии разработки. Также пока неизвестна дата выхода картины.

По словам Гармаша, полнометражная лента добилась высоких рейтингов в прокате и побила все рекорды.

Фильм «Чебурашка» вышел в кинотеатрах 1 января. Цифровой релиз ленты состоялся 16 марта.

Ранее стало известно, что более половины россиян считают Чебурашку гражданином России.

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