У фильма «Чебурашка» будет вторая часть
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Об этом ТАСС сообщил исполнитель роли садовника Гены Сергей Гармаш.
Подробнее о продолжении истории актёр не рассказал, так как фильм находится на стадии разработки. Также пока неизвестна дата выхода картины.
По словам Гармаша, полнометражная лента добилась высоких рейтингов в прокате и побила все рекорды.
Фильм «Чебурашка» вышел в кинотеатрах 1 января. Цифровой релиз ленты состоялся 16 марта.
Ранее стало известно, что более половины россиян считают Чебурашку гражданином России.