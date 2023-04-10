У фильма «Чебурашка» будет вторая часть

Режиссёр художественной картины «Чебурашка» Дмитрий Дьяченко снимет продолжение ленты.

Об этом ТАСС сообщил исполнитель роли садовника Гены Сергей Гармаш.

Подробнее о продолжении истории актёр не рассказал, так как фильм находится на стадии разработки. Также пока неизвестна дата выхода картины.

По словам Гармаша, полнометражная лента добилась высоких рейтингов в прокате и побила все рекорды.

Фильм «Чебурашка» вышел в кинотеатрах 1 января. Цифровой релиз ленты состоялся 16 марта.

Ранее стало известно, что более половины россиян считают Чебурашку гражданином России.