Опрос: более половины россиян считают Чебурашку гражданином России
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-опрос, отвечая на вопрос о происхождении зверька, 51% голосовавших сошлись на том, что Чебурашка родом из России. Популярной версией также стала Африка, за которую проголосовали 27% опрошенных, а европейцем Чебурашку посчитали 11%. Впрочем, нашлись и те, кто предположил, что герой появился на свет в Америке — за эту версию выступили 3%.
Видовую принадлежность Чебурашки затруднились опознать 75% опрошенных. К животным его отнесли 15% респондентов, пришельцем, человеком или божеством ушастого назвали 5, 3 и 2% голосовавших.
Всего в голосовании приняли участие более 126 тыс. человек.
Ранее стало известно о выходе в прокат фильма, посвящённого созданию «Чебурашки».