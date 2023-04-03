Опрос: более половины россиян считают Чебурашку гражданином России

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Онлайн-кинотеатр Okko совместно с медиахолдингом Rambler&Co провёл опрос, по итогам которого выяснилось, что более половины россиян, принявших участие в исследовании, считают Чебурашку соотечественником.
Опрос: более половины россиян считают Чебурашку гражданином России
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-опрос, отвечая на вопрос о происхождении зверька, 51% голосовавших сошлись на том, что Чебурашка родом из России. Популярной версией также стала Африка, за которую проголосовали 27% опрошенных, а европейцем Чебурашку посчитали 11%. Впрочем, нашлись и те, кто предположил, что герой появился на свет в Америке — за эту версию выступили 3%.

Видовую принадлежность Чебурашки затруднились опознать 75% опрошенных. К животным его отнесли 15% респондентов, пришельцем, человеком или божеством ушастого назвали 5, 3 и 2% голосовавших.

Всего в голосовании приняли участие более 126 тыс. человек.

Ранее стало известно о выходе в прокат фильма, посвящённого созданию «Чебурашки».

 

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