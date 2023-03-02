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В прокат вышел фильм о создании «Чебурашки»

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В российский прокат вышел фильм о создании ленты «Чебурашка».
В прокат вышел фильм о создании «Чебурашки»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Централ партнёршип».

Зрители узнают, как возникла идея фильма.

«История Чебурашки настолько полюбилась людям, что создатели ежедневно получали множество просьб о выпуске фильма, где они бы раскрыли секреты создания картины», — отметили в пресс-службе.

Ранее российская актриса Ольга Кузьмина, которая озвучивала Чебурашку, поделилась с ФАН впечатлениями о съёмках одноимённого фильма.

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