В прокат вышел фильм о создании «Чебурашки»

В российский прокат вышел фильм о создании ленты «Чебурашка».

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Централ партнёршип».

Зрители узнают, как возникла идея фильма.

«История Чебурашки настолько полюбилась людям, что создатели ежедневно получали множество просьб о выпуске фильма, где они бы раскрыли секреты создания картины», — отметили в пресс-службе.

Ранее российская актриса Ольга Кузьмина, которая озвучивала Чебурашку, поделилась с ФАН впечатлениями о съёмках одноимённого фильма.