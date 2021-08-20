Растущее качество, национальный колорит или борьба за аудиторию: почему Netflix покупает российские фильмы и сериалы

Зарубежные стриминговые сервисы всё чаще покупают права на российские фильмы и сериалы. Заграничному зрителю уже доступны такие проекты, как «Мажор», «Майор Гром: Чумной Доктор», «Эпидемия», «Серебряные коньки», «Перевал Дятлова», «Лучше, чем люди» и многие другие. Своё мнение о причинах растущего интереса крупных площадок к отечественной продукции и её преимуществах на западном рынке RT рассказали глава «Роскино» Евгения Маркова, генеральный продюсер компании «Среда» Иван Самохвалов, режиссёр Юрий Быков и главный редактор издательства Bubble Роман Котков.

Крупные зарубежные видеосервисы всё чаще приобретают права на трансляцию российской кинопродукции. В 2016-м «Мажор» стал первым сериалом, к которому проявил интерес Netflix. В последующие годы западные площадки заключили сделки с создателями таких популярных лент, как «Эпидемия», «Серебряные коньки», «Метод», «Лучше, чем люди», «Троцкий», «Sпарта», «Фарца», «Перевал Дятлова». Одним из последних проданных на зарубежный рынок российских проектов стал криминальный боевик «Майор Гром: Чумной Доктор», снятый по серии комиксов издательства Bubble.

Главный редактор Bubble, один из продюсеров и сценаристов фильма Роман Котков в беседе с RT признаётся, что ещё во время работы над проектом команда рассчитывала на внимание со стороны западных площадок, однако сделка с таким стриминговым гигантом, как Netflix, стала для всех приятным сюрпризом.

«Мы ожидали интереса от разных площадок, но не рассчитывали, что нам удастся выйти на Netflix. Всё-таки это самая крупная международная площадка, и это очень круто. Это, действительно, статусный проект», — рассказывает Катков.

Он обращает внимание на тот факт, что фильм оказался интересен зарубежному зрителю не меньше, чем российскому.

«В российском прокате фильм выступил не сильно удачно, а вот на стримингах он рвёт все рекорды», — подчёркивает продюсер.

Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова отмечает, что интерес зарубежных площадок к российской продукции объясняется развитием отечественной киноиндустрии.

«Успех российского контента в мире — это результат многих позитивных изменений, которые происходят в российской индустрии в последние годы. В целом сегодня в России производится намного больше контента, чем 10—20 лет назад. Российские режиссёры пробуют себя в разных жанрах, как в традиционно сильных для нас анимации, научной фантастике и драме, так и в новых направлениях», — объясняет Маркова.

Она также подчёркивает, что на пользу российской индустрии пошло сотрудничество кинематографистов с западными специалистами и широкая представленность отечественной продукции за рубежом.

«Налаживаются связи между российской и международной индустрией — на уровне продюсеров, режиссёров, актёров. Россия широко представлена на всех ключевых международных кинорынках и фестивалях. Всё это также способствует увеличению числа сделок, которое будет только расти», — говорит гендиректор «Роскино».

Кадр из сериала «Метод»

© kino-teatr.ru

Снявший сериал «Метод» режиссёр Юрий Быков придерживается иной точки зрения. На его взгляд, Netflix прежде всего ориентируется не на качество и другие характеристики контента, а на подписчиков. Цель площадки, по мнению постановщика, заключается в привлечении новых зрителей.

«У меня конспирологическая теория. Netflix — это такая контентная база, которая собирает не столько контент, сколько подписчиков, которые на этот контент подписаны, которые его любят и смотрят. Поэтому, мне кажется, Netflix покупает всё более или менее значимое по регионам», — предполагает Быков.

Он отмечает, что Netflix — «всего лишь база, собирающая людей». «А люди любят фильмы, потом будут любить какие-нибудь другие товары», — подчёркивает кинематографист.

Генеральный продюсер компании «Среда» Иван Самохвалов, участвовавший в работе над проектами «Мажор», «Пищеблок», «Метод», «Гоголь. Начало» и многими другими, также с прагматичной точки зрения оценивает интерес зарубежных площадок к российскому контенту. Он полагает, что причиной послужило в том числе желание крупных платформ охватить как можно больше зрителей и составить серьёзную конкуренцию внутренним площадкам.

«Увеличение числа подобных сделок говорит о возрастающем качестве российского контента и о нарастающем интересе международных игроков к российскому рынку. Соответственно, Netflix уже нельзя будет считать только западной платформой, потому что она оперирует в России и точно так же борется за российского зрителя, как IVI, «Кинопоиск», Megogo и more.tv. Сейчас уже нет абсолютно никакой новости и PR-повода в том, что русский сериал продал права Netflix, так как Netflix начинает активно грести весь российский контент, таким образом борясь за зрителя непосредственно с нашими русскими платформами», — объясняет Самохвалов.

Тем не менее, кинематографист крайне позитивно оценивает подобные сделки. Он уверен, что сотрудничество российских компаний с международными сервисами значительно повышает конкуренцию, что приводит к появлению более качественной продукции.

«Подобная тенденция безусловно окажет влияние на наш рынок и её результаты уже можно наблюдать на примере роста качества российских сериалов, что приближает их к тому, чтобы как можно быстрее встать на один уровень с международными проектами», — считает Самохвалов.

Кадр из сериала «Мажор»

© kinopoisk.ru

Глава «Роскино» Евгения Маркова также уверена, что такого рода сотрудничество позволяет миру «лучше узнавать страну в целом и индустрию в частности».

«Ещё несколько лет назад в мире знали лишь несколько культовых советских режиссёров. Сегодня ситуация кардинально меняется у нас на глазах — в том числе благодаря успеху российского контента на ведущих мировых платформах, а также на главных мировых кинофестивалях. Сейчас сотрудничество не ограничивается закупкой российского контента — наши креативные кадры получают приглашения к участию в международных проектах, а также инициируется заметное число проектов с участием России в качестве копродукционного партнёра», — говорит Маркова.

В качестве примера она привела фильм «Купе №6», который в 2021 году был удостоен Гран-при Каннского кинофестиваля. В съёмках участвовали кинематографисты из Финляндии, Эстонии, России и Германии.

«В целом, благодаря новой волне российских талантов, среди которых Кантемир Балагов, Кирилл Серебренников, Данила Козловский, Кира Коваленко, а также — увлечённым и по-хорошему амбициозным продюсерам, возрастает интерес и меняется отношение к индустрии в целом, поэтому наше положение на мировых рынках укрепляется с каждым годом», — заключает гендиректор «Роскино».

Netflix в России

Некоторые крупные зарубежные видеосервисы, в том числе Disney+ и HBO Max, до сих пор не работают на территории России. Netflix же стал доступен российским зрителям в 2015 году. В компании рассчитывали, что этот шаг позволит вывести площадку на принципиально новый уровень. Потенциальные зрители встретили новость с энтузиазмом, однако их радость была недолгой.

Площадка оказалась неудобной для русскоязычного зрителя, поскольку вся её навигация оставалась на английском языке. Кроме того, массу контента не снабдили ни дубляжем, ни субтитрами.

Как писало издание The Moscow Times в январе 2016-го, ещё одним препятствием стал довольно скромный каталог, первое время доступный на территории России. Если американская версия Netflix на тот момент включала около 5700 фильмов и сериалов, то российская — порядка 700. Наконец, стоимость месячной подписки на видеосервис была слишком высокой по сравнению с расценками российских площадок — минимум €8 (660 рублей).

По итогам 2019 года на долю платформы приходилось 4% российского рынка видеосервисов. Осенью 2020-го Netflix был локализован для российского рынка. Примерно в то же время стало известно о планах компании дублировать несколько тысяч фильмов и сериалов и пополнить каталог проектами российского производства. К настоящему моменту на площадке доступны картины «9 рота», «Легенда №17», «Сталинград», «Брат», «Брат 2», «Экипаж», «Я худею», «Бумер», «Движение вверх» и многие другие.

Кадр из фильма «Брат 2»

© kinopoisk.ru

По данным портала Flix Patrol, российские фильмы на Netflix больше всего смотрят именно зрители из России. Сервис составляет и ежедневно обновляет мировой рейтинг, основанный на популярности того или иного проекта в разных странах. Если фильм на какой-то территории возглавил внутренний топ, то ему присуждается десять баллов. За вторую позицию лента получает девять баллов, за третью — восемь и так далее.

«Майор Гром: Чумной Доктор», в июле возглавивший мировой рейтинг, набрал 573 балла в России за 96 дней и 264 на Украине за 41 день. На остальных территориях его результаты пока не превысили 200 очков, но и идёт он там не более трёх недель. Наиболее высокие показатели у проекта в Марокко (191 балл за 23 дня), Словакии (187 — 22), Омане (174 — 21) и Венгрии (170 — 18). Интерес к другим российским проектам прежде всего проявляют зрители из стран СНГ.

«Майор Гром: Чумной Доктор» стал первым в Бельгии, Бразилии, Чехии, Доминиканской Республике, Венгрии, Италии, Кувейте, Люксембурге, Омане, Катаре, Словакии, Испании, Швейцарии и на Кипре. Лента «Серебряные коньки» заняла первое место в Бразилии.

Евгения Маркова подчёркивает, что российский контент присутствует и на других крупных зарубежных площадках — Amazon Prime, Hulu, iQiyi, а это говорит не только о желании Netflix нарастить аудиторию, но и об интересе западного зрителя к российской продукции.

«Безусловно, VOD платформы дают доступ к международным зрителям, и мы видим всё возрастающий интерес мира к отечественному контенту», — объясняет гендиректор «Роскино».

Нестандартные герои и национальный колорит

Маркова связывает успехи российских картин на мировой арене с ростом качества отечественного контента и другими чертами, выгодно выделяющими его среди общей массы.

«Байеры со всего мира (опросы международных коллег мы регулярно проводим в «Роскино») отмечают, что качество российского контента сильно выросло за последние годы. Это подтверждает и бокс-офис: по итогам 2020 года российские релизы вошли в топ-7 в мире. Среди сильных сторон отечественного контента, помимо качества, отмечают культурный исторический контекст, игру актёров и интересный сюжет», — рассказывает Маркова.

Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

© kinopoisk.ru

Схожей точки зрения придерживается Роман Котков. Он считает, что успех ленты «Майор Гром: Чумной Доктор» связан с её национальным колоритом, который не только выделил фильм среди других, но и позволил зарубежным зрителям узнать что-то новое о родине Майора Грома и о российском кино в целом.

«Он именно российский, в нём есть российская душа — локации, персонажи, эмоции. И мне кажется, интересно то, что можно сделать качественный фильм на новую, интересную для международного стриминга тему... Зарубежный зритель в том числе узнает что-то о России, увидит город Санкт-Петербург, героев, увидит, чем живёт наша страна... Тут мы хотим показать всему миру, что мы в России можем делать качественный контент», — рассказывает Котков.

Среди прочих достоинств проекта, которые могли привлечь зарубежную аудиторию, он выделяет универсальную историю и лежащие в её основе комиксы, — подобная продукция, по мнению кинематографиста, сейчас особенно пользуется популярностью.

Иван Самохвалов, в свою очередь, считает, что пока интерес зарубежного зрителя к проектам российского производства растёт очень медленно. На его взгляд, для того, чтобы ситуация в корне изменилась, российским кинематографистам необходимо больше сотрудничать с коллегами из других стран.

«Всё изменится, как только на Netflix начнут появляться международные большие проекты, созданные в России. Потенциально, в будущем это — «Анна Каренина», в прошлом — сериал «Эпидемия». Будем выпускать в год десять таких сериалов, и уже через два года все узнают, что в России производят мировые проекты. Тогда уже не нужно будет привлекать к ним внимание зрителя, он сам захочет смотреть русские сериалы, потому что они будут не похожи ни на что остальное, как, например, русская литература времён золотого века», — полагает продюсер.

Кроме того, по его словам, успехи российских проектов сильно зависят от бюджетов, которые пока сильно уступают затратам западных кинематографистов на производство. В результате отечественные картины даже визуально не дотягивают до зарубежных.

«Европейский зритель не идентифицирует production value (стоимость продукции. — RT), он просто смотрит, похож ли сериал по качеству на те проекты, к которым он привык, или нет. Если не похож, то он, наверное, и смотреть не будет, а если да — здесь уже надо чем-то увлекать и интриговать», — говорит Иван Самохвалов.

В качестве преимуществ российской продукции, которые могут вызвать интерес зарубежного зрителя, продюсер называет нестандартных персонажей и глубокие, драматические сюжеты. Самохвалов считает: «На Западе большая палитра одинаковых героев, а мы можем показать русского, особенного человека, который принимает странные и порой парадоксальные решения, к которым сознание западного человека не готово и, возможно, не способно так мыслить, потому что живёт совершенно в других ментальных реалиях».

«Чем быстрее качество российских сериалов дорастёт до международного рынка, тем раньше на нём зажжётся новая звезда, не только израильских, норвежских, скандинавских, французских сериалов, но и российских. Таким образом, у зрителя будет больше разнообразия и возможности посмотреть про себя: про таких же, как они, из Индии, про таких же, как они, из Норвегии, про таких же, как мы, зрители из России, с какой-то своей некой русской особенностью», — утверждает Самохвалов.

По мнению Евгении Марковой, российским кинематографистам также следуют обратить внимание на развитие сценарного искусства и уделить больше внимания производству фэнтези и зрелищных фильмов в жанре экшен. Гендиректор «Роскино» считает, что именно такую продукцию ждёт западная аудитория от России.