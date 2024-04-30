«Экстремальное проявление нетерпимости»: Россия назвала драконовскими ограничения свободы СМИ со стороны Киева

Безусловным лидером по введению драконовских ограничений в отношении СМИ и журналистов стал режим Владимира Зеленского, готовый пойти на самые изощрённые преступления для искоренения любой критики и инакомыслия, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что на Украине запрещены все оппозиционные СМИ, закрыт доступ к тысячам интернет-ресурсов. По его словам, русофобия уже давно превратилась в неотъемлемую, основополагающую часть современной медиаполитики киевского режима. По мнению экспертов, Киев сформировал закрытую систему, в которой нет доступа к альтернативной информации. Это нужно Зеленскому и его окружению, чтобы скрывать свои провалы и сохранять власть, считают аналитики.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский жёстко раскритиковал ограничение свободы слова на Украине и преступные действия режима Зеленского в отношении журналистов.

«Безусловным лидером по введению драконовских ограничений в отношении СМИ и журналистов является режим Владимира Зеленского, готовый пойти на самые изощрённые преступления для искоренения любой критики и инакомыслия», — заявил российский дипломат в ходе общих прений 46-й сессии Комитета по информации ГА ООН.

Он подчеркнул, что на Украине запрещены все оппозиционные СМИ, закрыт доступ к тысячам интернет-ресурсов.

«Русофобия уже давно превращена в неотъемлемую, основополагающую часть современной медиаполитики киевского режима. Ненависть ко всему русскому открыто пропагандируется на общенациональных и региональных телевизионных каналах. И это в стране, где на русском языке продолжает говорить значительная часть населения», — отметил Полянский.

По его словам, тех, кто не согласен с киевским режимом, преследуют спецслужбы, применяя к ним «всю мощь репрессивного аппарата».

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«Повседневной нормой стали похищения журналистов, гражданских активистов, общественных деятелей. Большая часть жертв подвергалась пыткам или жестокому обращению. Ряд из них были вывезены в неизвестном направлении, их судьба неизвестна. Однако есть и подтверждённые факты физических расправ над неугодными гражданами», — проинформировал Полянский.

Он назвал «экстремальным проявлением нетерпимости» к другим точкам зрения целенаправленные жестокие убийства российских журналистов, «реализуемые террористическими методами».

«Только за последнее время от рук украинских спецслужб и их агентуры погибли Дарья Дугина (Платонова), Владлен Татарский (Максим Фомин), Олег Клоков, Ростислав Журавлёв, Борис Максудов, Семен Еремин, чудом выжил в результате теракта писатель и общественный деятель Захар Прилепин. При этом официальный Киев открыто бравирует своей причастностью к совершению этих преступлений. Хладнокровно спланированные убийства журналистов подтверждают уродливую сущность неонацистского режима Зеленского, открывшего настоящую охоту на российских представителей медиасферы, пользующихся всеми правами гражданских лиц», — подчеркнул Полянский.

«Привлечь к ответственности»

Однако на Западе делают вид, что не замечают преступлений киевского режима, заявил Полянский.

«На все эти преступления Киева его западные кураторы сознательно закрывают глаза. Верхом цинизма стало говорящее само за себя молчание Вашингтона после гибели в январе этого года в застенках СБУ журналиста Гонсало Лиры. Обе страны его гражданства — США и Чили — ещё с момента ареста СБУ «неудобного» журналиста предпочли оставить его без внимания и реальной поддержки, по сути, открестились от него. Трагедия Г.Лиры, позволившего себе иметь собственное мнение, в очередной раз ярко высветила «лицо» коллективного Запада»,— подчеркнул Полянский.

Как он отметил, на словах западные страны рьяно выступают за свободу слова и журналистики, а на деле защищающего их только в случае, когда это работает в интересах Запада.

Полянский напомнил о том, что экстремистский сайт «Миротворец», к которому российские власти неоднократно привлекали внимание международного сообщества, продолжает функционировать при поддержке СБУ.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский

© AP Photo / John Minchillo

«Этот сайт публикует персональные данные «нелояльных» властям политиков, журналистов, гражданских активистов, подозреваемых в «антиукраинской деятельности» российских граждан, и даже детей. Суммарно в его базу внесены более 240 тыс. чел., из них около 75 тыс. россиян. Есть в ней и иностранные граждане, в т.ч. США», — констатировал Полянский.

Ранее в МИД РФ пообещали, что Москва привлечёт к ответственности украинских террористов по всем эпизодам. По словам заместителя главы Министерства иностранных дел России Михаила Галузина, российские власти сделают для этого всё необходимое.

«Безусловно, мы сделаем всё, чтобы привлечь террористов и их пособников к ответственности», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

«Вплоть до физического уничтожения»

Как отметил политолог Александр Асафов, борьба с инакомыслием, неугодными СМИ и журналистами — это ключевая задача киевского режима.

«Фатальная цензура необходима режиму Зеленского как воздух, она появилась не вчера и не сегодня. И, безусловно, любой человек, который думает иначе, думает на русском языке, а также осмеливается задавать вопросы, он, конечно, должен быть репрессирован, исходя из логики Киева. Те, кто транслирует иную точку зрения, неприятную для киевского режима, — журналисты, блогеры, они тоже должны быть подвергнуты такой цензуре вплоть до физического уничтожения», — сказал Асафов в комментарии RT.

По его словам, реальность на Украине отличается «от того фантома», который создаёт киевский режим через подконтрольные средства массовой информации.

«Других СМИ просто не осталось. Все остальные закрыты, уничтожены и заблокированы. И, конечно, такие изобретения, как единый телемарафон, когда по всем каналам одинаковые новости, способствует массовому оболваниванию населения через единую модель пропаганды. И всё на Украине работает на эту модель, при которой нарушаются права журналистов, в том числе российских. Киев пытается создать иллюзию демократического государства, но на деле нарушает принципы свободы слова и осуществляет репрессии, целями которых нередко становятся журналисты», — отметил Асафов.

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Как считает эксперт, значительная часть населения находится под влиянием пропаганды, поскольку в неё режим Зеленского инвестирует очень много ресурсов.

«Те же, кто как-то адекватно оценивает состояние дел, пытаются покинуть Украину», — сказал Асафов.

Со своей стороны заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова констатировала, на Украине Киев сформировал закрытую информационную систему, в которой нет доступа к альтернативной информации.

«С началом СВО киевскому режиму потребовалась ещё большая консолидация, и недопуск альтернативной информации ужесточился. Дошло даже до ареста относительно нейтральных блогеров и журналистов, которые с разных сторон объективно рассматривали ситуацию, старались, по крайней мере, это делать. Никакого отклонения от основного курса партии Зеленского и руководителей вашингтонского обкома не допускается. Боится власть сегодня не только российских нарративов, но и того недовольства, которое возникает в рядах ВСУ, среди мобилизованных, недовольных обеспечением армии, недовольных тем, что скрываются настоящие масштабы потерь», — рассказала Федосова в комментарии RT.

По её словам, учитывая, что нарушения прав журналистов выходили даже в плоскость политических убийств, ни о каких европейских ценностях на Украине речи идти не может.

«И последнее обращение Украины в Совет Европы с тем, что в условиях военного времени некоторые права и свободы, как они говорят, будут ограничены, это уже показатель того, что Киев полностью отходит от принципов демократии, на которую якобы он молился. Всё тайное становится явным, и подлинная сущность тоталитарного украинского режима выходит на поверхность», — отметила Федосова.

Владимир Зеленский

© AP Photo/Mindaugas Kulbis

Помимо консолидации общества, такой информационный режим позволяет Зеленскому и его окружению «скрывать провалы» и проводить «только свой нарратив», считает Федосова.

По мнению главного научного сотрудника Института Европы РАН Николая Межевича, контроль за информационной политикой Зеленский использует, прежде всего, для укрепления собственной власти.

«В основе политических преследований и нарушений свободы слова — борьба за власть. Ничего подобного украинскому сюжету с точки зрения запретительных мер для неугодных СМИ и журналистов в Европе мы с вами не увидим. У Украины в этом отношении абсолютный рекорд. Убийства неугодных и уничтожение неудобных СМИ Киевом стало нормой. Как с этим бороться? — Россия сейчас с этим борется тем что ведёт специальную военную операцию», — отметил Межевич в беседе с RT.