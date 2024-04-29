RT в Telegram
Подпишись

Украина пересмотрела соблюдение конвенции по правам человека Совета Европы

Короткая ссылка
Украина пересмотрела параметры отступления от своих обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о гражданских и политических правах во время военного положения.

Соответствующий документ был размещён на сайте Совета Европы.

Отмечается, что ограничения действуют в отношении статей украинской конституции о неприкосновенности жилья, тайне переписки, невмешательстве в личную и семейную жизнь.

Кроме того, они касаются статей о свободе передвижения, праве на свободу мысли и слова и ряда других.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закон Владимира Зеленского об ужесточении мобилизации «добивает» украинцев.

В середине апреля Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить