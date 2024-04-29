Украина пересмотрела соблюдение конвенции по правам человека Совета Европы

Украина пересмотрела параметры отступления от своих обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и Международного пакта о гражданских и политических правах во время военного положения.

Соответствующий документ был размещён на сайте Совета Европы.

Отмечается, что ограничения действуют в отношении статей украинской конституции о неприкосновенности жилья, тайне переписки, невмешательстве в личную и семейную жизнь.

Кроме того, они касаются статей о свободе передвижения, праве на свободу мысли и слова и ряда других.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закон Владимира Зеленского об ужесточении мобилизации «добивает» украинцев.

В середине апреля Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине.