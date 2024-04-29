Украина пересмотрела соблюдение конвенции по правам человека Совета Европы
Соответствующий документ был размещён на сайте Совета Европы.
Отмечается, что ограничения действуют в отношении статей украинской конституции о неприкосновенности жилья, тайне переписки, невмешательстве в личную и семейную жизнь.
Кроме того, они касаются статей о свободе передвижения, праве на свободу мысли и слова и ряда других.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закон Владимира Зеленского об ужесточении мобилизации «добивает» украинцев.
В середине апреля Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине.