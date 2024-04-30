Полянский: Киев бравирует причастностью к покушениям на российских журналистов

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев открыто бравирует причастностью к убийствам российских журналистов.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, экстремальным проявлением нетерпимости к другим точкам зрения стали «целенаправленные жестокие убийства» журналистов из России с помощью террористических методов.

Полянский отметил, что от рук спецслужб Украины и их агентуры погибли Дарья Дугина, Владлен Татарский (Максим Фомин), Олег Клоков, Ростислав Журавлёв, Борис Максудов, Семён Ерёмин.

Он подчеркнул, что на преступления киевского режима его западные кураторы «сознательно закрывают глаза».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что молчание ЮНЕСКО после убийства украинскими войсками военкора Семёна Ерёмина подрывает авторитет организации.

Постпредство России при ОБСЕ призвало организацию осудить убийство военкора «Известий» Семёна Ерёмина, погибшего в результате удара дрона ВС Украины.