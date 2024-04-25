Постпредство России при ОБСЕ призвало осудить убийство военкора Ерёмина
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Как передаёт ТАСС, в российском постпредстве потребовали от ОБСЕ отступить от «политизации медийной повестки» и двойных стандартов при оценке преступлений в отношении журналистов.
Отмечается, что необходимо осудить преднамеренную расправу с представителем издания.
Журналисты из России уже давно рассматриваются «нацистской кликой» на Украине в качестве приоритетной цели совершения террористических нападений, добавили в постпредстве.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что молчание ЮНЕСКО после убийства украинскими войсками военкора Семёна Ерёмина подрывает авторитет организации.
19 апреля военный корреспондент Семён Ерёмин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона.
Президент России Владимир Путин наградил Семёна Ерёмина орденом Мужества (посмертно).
23 апреля в Москве прошла церемония прощания с журналистом.