Постпредство России при ОБСЕ призвало осудить убийство военкора Ерёмина

Постпредство России при ОБСЕ призвало организацию осудить убийство военкора «Известий» Семёна Ерёмина, погибшего в результате удара дрона ВС Украины.

Как передаёт ТАСС, в российском постпредстве потребовали от ОБСЕ отступить от «политизации медийной повестки» и двойных стандартов при оценке преступлений в отношении журналистов.

Отмечается, что необходимо осудить преднамеренную расправу с представителем издания.

Журналисты из России уже давно рассматриваются «нацистской кликой» на Украине в качестве приоритетной цели совершения террористических нападений, добавили в постпредстве.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что молчание ЮНЕСКО после убийства украинскими войсками военкора Семёна Ерёмина подрывает авторитет организации.

19 апреля военный корреспондент Семён Ерёмин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона.

Президент России Владимир Путин наградил Семёна Ерёмина орденом Мужества (посмертно).

23 апреля в Москве прошла церемония прощания с журналистом.