RT в Telegram
Подпишись

Путин наградил орденом Мужества посмертно военкора «Известий» Ерёмина

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно погибшего военкора «Известий» Семёна Ерёмина.
Путин наградил орденом Мужества посмертно военкора «Известий» Ерёмина
  • РИА Новости

Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Ерёмина Семёна Николаевича — военного корреспондента... «Известий»... (посмертно)», — сказано в документе.

19 апреля военный корреспондент Семён Ерёмин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с его гибелью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить