Путин наградил орденом Мужества посмертно военкора «Известий» Ерёмина

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно погибшего военкора «Известий» Семёна Ерёмина.

Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Ерёмина Семёна Николаевича — военного корреспондента... «Известий»... (посмертно)», — сказано в документе.

19 апреля военный корреспондент Семён Ерёмин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с его гибелью.