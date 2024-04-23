Путин наградил орденом Мужества посмертно военкора «Известий» Ерёмина
- РИА Новости
Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Ерёмина Семёна Николаевича — военного корреспондента... «Известий»... (посмертно)», — сказано в документе.
19 апреля военный корреспондент Семён Ерёмин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с его гибелью.