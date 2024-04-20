Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военкора «Известий» Ерёмина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи с гибелью военного корреспондента МИЦ «Известия» Семёна Ерёмина.

Слова представителя Кремля приводятся в Telegram-канале «Известий».

«Во-первых, мы глубоко соболезнуем в связи с кончиной Семёна Ерёмина, это большая трагедия», — сказал он.

Песков добавил, что гибель военкора в очередной раз подчёркивает опасность миссии, которую журналисты выполняют на фронте.

Ранее сообщалось, что военкор «Известий» погиб при выполнении профессиональных обязанностей. Он погиб в результате атаки FPV-дрона ВСУ.

Следственный комитет России установит всех причастных к гибели Семёна Ерёмина.