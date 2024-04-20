СК России установит всех причастных к гибели военкора «Известий» Ерёмина
- РИА Новости
«Следователи СК установят всех лиц, причастных к гибели военного корреспондента в результате атаки ВСУ на Запорожском направлении», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, атака на Ерёмина была прицельной и целенаправленной.
Ранее сообщалось, что военкор «Известий» погиб при выполнении профессиональных обязанностей. Он погиб в результате атаки FPV-дрона ВСУ.
Министерство иностранных дел России выразило соболезнования родным и близким Семёна Ерёмина.