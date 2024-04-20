МИД России выразил соболезнования в связи с гибелью военкора «Известий» Ерёмина

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования родным и близким военного корреспондента МИЦ «Известия» Семёна Ерёмина в связи с его гибелью.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ерёмина, который погиб, выполняя до последней минуты своей жизни профессиональный долг», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Россия рассматривает гибель Ерёмина как очередное подтверждение террористической сущности киевского режима Владимира Зеленского.

Ведомство обратилось к профильным международным организациям с требованием осудить это жестокое убийство российского журналиста.

Ранее сообщалось, что военкор «Известий» погиб при выполнении профессиональных обязанностей. Он погиб в результате атаки FPV-дрона ВСУ.