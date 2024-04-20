МИД России выразил соболезнования в связи с гибелью военкора «Известий» Ерёмина
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ерёмина, который погиб, выполняя до последней минуты своей жизни профессиональный долг», — говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что Россия рассматривает гибель Ерёмина как очередное подтверждение террористической сущности киевского режима Владимира Зеленского.
Ведомство обратилось к профильным международным организациям с требованием осудить это жестокое убийство российского журналиста.
Ранее сообщалось, что военкор «Известий» погиб при выполнении профессиональных обязанностей. Он погиб в результате атаки FPV-дрона ВСУ.