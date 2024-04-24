Захарова: молчание ЮНЕСКО в связи с убийством Ерёмина подрывает её авторитет

Молчание ЮНЕСКО после убийства украинскими войсками военного корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина подрывает авторитет организации, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Об этом она написала в Telegram.

По её словам, 22 апреля торжественно отмечалась 70-летняя годовщина вступления России в ЮНЕСКО и гендиректор ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле, «наверное, постеснялась омрачить скорбной темой» мероприятие.

«Так уже прошёл день, потом наступил следующий, а оценок кровавой вакханалии киевских преступников и убийц с позиций гендиректора крупнейшей гуманитарной организации как не было, так и нет», — отметила Захарова.

Дипломат также задалась вопросом, как может ЮНЕСКО быть глобальным ориентиром в этике и гуманитарных стандартах, если её руководитель демонстрирует признаки «взращённого на почве политической ангажированности жестокосердия и отсутствия элементарной эмпатии?»