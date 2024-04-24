RT в Telegram
Подпишись

Захарова: молчание ЮНЕСКО в связи с убийством Ерёмина подрывает её авторитет

Короткая ссылка
Молчание ЮНЕСКО после убийства украинскими войсками военного корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина подрывает авторитет организации, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: молчание ЮНЕСКО в связи с убийством Ерёмина подрывает её авторитет
  • AFP
  • © ALAIN JOCARD

Об этом она написала в Telegram.

По её словам, 22 апреля торжественно отмечалась 70-летняя годовщина вступления России в ЮНЕСКО и гендиректор ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле, «наверное, постеснялась омрачить скорбной темой» мероприятие.

«Так уже прошёл день, потом наступил следующий, а оценок кровавой вакханалии киевских преступников и убийц с позиций гендиректора крупнейшей гуманитарной организации как не было, так и нет», — отметила Захарова.

Дипломат также задалась вопросом, как может ЮНЕСКО быть глобальным ориентиром в этике и гуманитарных стандартах, если её руководитель демонстрирует признаки «взращённого на почве политической ангажированности жестокосердия и отсутствия элементарной эмпатии?» 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить