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Захар Прилепин впервые появился на публике после покушения на его жизнь

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Писатель и политик Захар Прилепин, раненный в результате теракта в мае, посетил церемонию инаугурации губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Захар Прилепин впервые появился на публике после покушения на его жизнь
  • РИА Новости

Об этом сообщило издание pravda-nn.ru.

Церемония инаугурации губернатора региона прошла в Манеже Нижегородского кремля. Прилепин был приглашён на мероприятие в качестве гостя.

Отмечается, что Прилепин впервые появился на публике с мая 2023 года, когда на него совершили покушение.

В августе Прилепин сообщил, что получил должность замкомандира нового полка на базе батальона Росгвардии «Оплот».

6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. В машине, помимо Прилепина, был Александр Шубин, он погиб, сам писатель получил ранения.

Позже Семёновский районный суд Нижегородской области арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина Александра Пермякова, действовавшего по заданию украинских спецслужб.

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