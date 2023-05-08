Суд арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина Пермякова

Семёновский районный суд Нижегородской области избрал меру пресечения обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина Александру Пермякову в виде заключения под стражу.

«С учётом позиции прокуратуры Александру Пермякову, обвиняемому в совершении подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — заявили в Генпрокуратуре России.

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинение в терроризме задержанному за покушение на Прилепина.

6 мая его автомобиль был взорван в Нижегородской области. Охранник погиб, сам Прилепин получил ранения. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

Прилепин заявил, что был за рулём машины во время взрыва.

В ходе допроса Пермяков признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.