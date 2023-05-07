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Захар Прилепин заявил, что был за рулём машины во время взрыва

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Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот» Захар Прилепин заявил, что был за рулём машины, в которой он подорвался.
Захар Прилепин заявил, что был за рулём машины во время взрыва
  • РИА Новости

«Я был за рулём. Взрыв произошёл под его (находящегося на соседнем сидении охранника. — RT) колесом... У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и ещё там что-то», — написал он в Telegram.

Прилепин также подтвердил, что высадил из машины дочь за пять минут до взрыва.

6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. Охранник погиб, сам Прилепин получил ранения. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

По подозрению в покушении на Прилепина был задержан Александр Пермяков, который в ходе допроса признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ожидает, что причастных к подрыву автомобиля Прилепина приговорят к длительным срокам.

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