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Медведев ожидает, что причастных к покушению на Прилепина приговорят к длительным срокам

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ожидает, что причастных к подрыву автомобиля сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот» Захара Прилепина приговорят к длительным срокам.
Медведев ожидает, что причастных к покушению на Прилепина приговорят к длительным срокам
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Он похвалил полицейских, задержавших «укронацистов», которые совершили теракт против Прилепина.

«По уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения», — сказал Медведев.

При этом Медведев предупредил, что задержанные исполнители теракта и им подобные должны понимать, что в условиях моратория на смертную казнь с приговорёнными к пожизненному заключению «случаются происшествия и несчастные случаи».

По словам зампреда Совбеза, в этом случае «длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключённого».

Медведев добавил, что это имеет «большое воспитательное значение» для новых преступников, нанятых для совершения убийств.

6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. Водитель погиб, сам Прилепин получил ранения. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

По подозрению в покушении на Прилепина был задержан Александр Пермяков, который в ходе допроса признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

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