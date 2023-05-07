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Губернатор Нижегородской области: состояние Прилепина стабильное

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о стабильном состоянии пострадавшего в результате взрыва сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот» Захара Прилепина.
Губернатор Нижегородской области: состояние Прилепина стабильное
  • Legion-Media
  • © Persona Stars

Об этом Никитин сообщил в своём Telegram-канале.

Он подтвердил, что Прилепин выведен из медикаментозного сна и находится в сознании.

«По словам врачей, его состояние стабильное, настроение бодрое», — рассказал Никитин.

Ранее пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова сообщила RT, что политика успешно вывели из медикаментозного сна. Он находится в сознании, чувствует себя хорошо.

6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. Водитель погиб, сам Прилепин получил ранения. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

Задержанный после подрыва машины Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины

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