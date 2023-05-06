Задержанный после подрыва машины Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины
- РИА Новости
- © Следственный комитет РФ
«Подозреваемый задержан, в ходе допроса он даёт показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины», — говорится на сайте СК России.
Уточняется, что эксперты взяли смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз. Устанавливаются иные лица, причастные к теракту.
Ранее сообщалось, что Прилепин находится в тяжёлом состоянии. Его автомобиль был взорван в Нижегородской области.
СК квалифицировал произошедшее как теракт.