Задержанный после подрыва машины Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины

Задержанный после подрыва машины сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот», писателя Захара Прилепина признался, что работал по заданию спецслужб Украины.

«Подозреваемый задержан, в ходе допроса он даёт показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины», — говорится на сайте СК России.

Уточняется, что эксперты взяли смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз. Устанавливаются иные лица, причастные к теракту.

Ранее сообщалось, что Прилепин находится в тяжёлом состоянии. Его автомобиль был взорван в Нижегородской области.

СК квалифицировал произошедшее как теракт.