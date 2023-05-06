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Задержанный после подрыва машины Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины

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RT
Задержанный после подрыва машины сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот», писателя Захара Прилепина признался, что работал по заданию спецслужб Украины.
Задержанный после подрыва машины Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины
  • РИА Новости
  • © Следственный комитет РФ

«Подозреваемый задержан, в ходе допроса он даёт показания о том, что действовал по заданию  сотрудников спецслужб Украины», — говорится на сайте СК России.

Уточняется, что эксперты взяли смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз. Устанавливаются иные лица, причастные к теракту.

Ранее сообщалось, что Прилепин находится в тяжёлом состоянии. Его автомобиль был взорван в Нижегородской области

СК квалифицировал произошедшее как теракт.

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