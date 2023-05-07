Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна
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Об этом сообщили RT в его пресс-службе.
«В бодром расположения духа, насколько это возможно в данной ситуации. Чувствует себя хорошо. Передавал спасибо всей родне», — рассказала пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова.
6 мая Прилепина после завершения операции ввели в медикаментозный сон для скорейшего восстановления.
Автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. СК квалифицировал произошедшее как теракт.
Задержанный после подрыва машины Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины.