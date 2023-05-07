Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна

Пострадавшего в результате взрыва автомобиля в Нижегородской области сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот» Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна. Он находится в сознании, чувствует себя хорошо.

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