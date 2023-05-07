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Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна

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Пострадавшего в результате взрыва автомобиля в Нижегородской области сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот» Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна. Он находится в сознании, чувствует себя хорошо.
Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна
  • Legion-Media
  • © Persona Stars

Об этом сообщили RT в его пресс-службе.

«В бодром расположения духа, насколько это возможно в данной ситуации. Чувствует себя хорошо. Передавал спасибо всей родне», — рассказала пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова.

6 мая Прилепина после завершения операции ввели в медикаментозный сон для скорейшего восстановления.

Автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

Задержанный после подрыва машины Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины

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