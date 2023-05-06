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Губернатор Нижегородской области: Прилепина после операции ввели в медикаментозный сон

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Сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот» Захара Прилепина после завершения операции ввели в медикаментозный сон для скорейшего восстановления. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области: Прилепина после операции ввели в медикаментозный сон
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Операция прошла успешно, после операции Захар приходил в себя, сейчас введён в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться», — сказал он в видеообращении в Telegram.

Ранее сообщалось, что Прилепин находится в тяжёлом состоянии. Его автомобиль был взорван в Нижегородской области. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

Задержанный после подрыва машины Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины. СК опубликовал видео его допроса.

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