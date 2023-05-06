Губернатор Нижегородской области: Прилепина после операции ввели в медикаментозный сон
- РИА Новости
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«Операция прошла успешно, после операции Захар приходил в себя, сейчас введён в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться», — сказал он в видеообращении в Telegram.
Ранее сообщалось, что Прилепин находится в тяжёлом состоянии. Его автомобиль был взорван в Нижегородской области. СК квалифицировал произошедшее как теракт.
Задержанный после подрыва машины Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины. СК опубликовал видео его допроса.