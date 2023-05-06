Губернатор Нижегородской области: Прилепина после операции ввели в медикаментозный сон

Сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот» Захара Прилепина после завершения операции ввели в медикаментозный сон для скорейшего восстановления. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

РИА Новости

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