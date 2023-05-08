СК России предъявил обвинение в терроризме задержанному по делу о покушении на Прилепина
- РИА Новости
«Александру Пермякову предъявлено обвинение, следствие ходатайствует о его аресте», — говорится в сообщении СК России.
Уточняется, что обвинение предъявлено в соответствии с преступлениями, предусмотренными ст. 205 УК России (теракт) и ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия).
6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. Охранник погиб, сам Прилепин получил ранения. СК квалифицировал произошедшее как теракт.
По подозрению в покушении на Прилепина был задержан Александр Пермяков, который в ходе допроса признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.
Прилепин заявил, что был за рулём машины во время взрыва