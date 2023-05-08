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СК России предъявил обвинение в терроризме задержанному по делу о покушении на Прилепина

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Следственный комитет России предъявил обвинение в терроризме задержанному за покушение на сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду», замкомандира батальона «Оплот» Захара Прилепина.
СК России предъявил обвинение в терроризме задержанному по делу о покушении на Прилепина
  • РИА Новости

«Александру Пермякову предъявлено обвинение, следствие ходатайствует о его аресте», — говорится в сообщении СК России.

Уточняется, что обвинение предъявлено в соответствии с преступлениями, предусмотренными ст. 205 УК России (теракт) и ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия).

6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. Охранник погиб, сам Прилепин получил ранения. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

По подозрению в покушении на Прилепина был задержан Александр Пермяков, который в ходе допроса признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

Прилепин заявил, что был за рулём машины во время взрыва

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