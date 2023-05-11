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Глава СК Бастрыкин: за покушением на Прилепина стоят украинские спецслужбы

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы стоят за покушением на писателя Захара Прилепина.
Глава СК Бастрыкин: за покушением на Прилепина стоят украинские спецслужбы
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«Это спецоперация украинских спецслужб, подготовленная и технически, и организационно, но подготовка была мощная и сильная», — сказал он, выступая на площадке Петербургского международного юридического форума. Его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что состояние Захара Прилепина остаётся стабильным.

Его автомобиль был взорван в Нижегородской области 6 мая. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

Прилепин был госпитализирован с ранениями ног. Позднее ему провели операцию и ввели в медикаментозный сон для скорейшего восстановления.

7 мая его успешно вывели из медикаментозного сна, он пришёл в сознание.

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