Глава СК Бастрыкин: за покушением на Прилепина стоят украинские спецслужбы

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы стоят за покушением на писателя Захара Прилепина.

«Это спецоперация украинских спецслужб, подготовленная и технически, и организационно, но подготовка была мощная и сильная», — сказал он, выступая на площадке Петербургского международного юридического форума. Его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что состояние Захара Прилепина остаётся стабильным.

Его автомобиль был взорван в Нижегородской области 6 мая. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

Прилепин был госпитализирован с ранениями ног. Позднее ему провели операцию и ввели в медикаментозный сон для скорейшего восстановления.

7 мая его успешно вывели из медикаментозного сна, он пришёл в сознание.