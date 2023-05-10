Пресс-служба: состояние Захара Прилепина остаётся стабильным

Состояние сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина остаётся стабильным, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.

РИА Новости

«Состояние Захара Прилепина остаётся стабильным», — сказали в пресс-службе. 6 мая его автомобиль был взорван в Нижегородской области. Охранник погиб, сам Прилепин получил ранения. СК квалифицировал произошедшее как теракт.