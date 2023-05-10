Пресс-служба: состояние Захара Прилепина остаётся стабильным
Состояние сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина остаётся стабильным, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
- РИА Новости
«Состояние Захара Прилепина остаётся стабильным», — сказали в пресс-службе.
6 мая его автомобиль был взорван в Нижегородской области. Охранник погиб, сам Прилепин получил ранения.
СК квалифицировал произошедшее как теракт.
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