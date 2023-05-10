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Пресс-служба: состояние Захара Прилепина остаётся стабильным

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Состояние сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина остаётся стабильным, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Пресс-служба: состояние Захара Прилепина остаётся стабильным
  • РИА Новости

«Состояние Захара Прилепина остаётся стабильным», — сказали в пресс-службе.

6 мая его автомобиль был взорван в Нижегородской области. Охранник погиб, сам Прилепин получил ранения.

СК квалифицировал произошедшее как теракт.

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