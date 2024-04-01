Межгосударственная ОПГ: в Госдуме призвали расследовать террористическую деятельность Запада против России

Депутаты Госдумы и общественные деятели направили в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ заявление о необходимости расследования фактов организации и финансирования ряда терактов на российской территории, а также подрыва газопроводов системы «Северный поток». Как полагают авторы документа, к этим событиям причастны высшие должностные лица США, руководители блока НАТО и отдельных стран, входящих в его состав, а также политическое руководство Украины и сотрудники ГУР МО Украины и СБУ.

В Следственном комитете РФ сообщили о начале процессуальной проверки по итогам рассмотрения обращения депутатов Госдумы и ряда общественных деятелей о террористической деятельности против России.

Заявление в адрес СК, Генпрокуратуры РФ и ряда зарубежных ведомств подписали первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов, глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, а также общественные деятели Александр Дугин и Андрей Деркач.

Как уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, парламентарии заявили о необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и ряда западных стран, направленных против России.

В имеющемся в распоряжении RT документе говорится, что депутаты Госдумы и общественные деятели обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с совместным заявлением о расследовании фактов организации и финансирования ряда терактов на территории России, а также акта международного терроризма, которым стал подрыв газопроводов системы «Северный поток». По данным парламентариев, следы этой активности ведут к лицам и структурам, находящимся в США, Германии, Франции и на Кипре.

«В заявлении описаны факты и события, подтверждающие существование организованной преступной (террористической) группы, в составе которой состоят высшие должностные лица США, руководители военно-политического блока НАТО и отдельных стран, входящих в его состав, украинские партнёры Байдена по бизнесу, политическое руководство Украины и сотрудники ГУР МО Украины и СБУ», — говорится в документе.

Авторы заявления призвали компетентные органы провести расследование фактов организации и финансирования терроризма, направить запросы в иностранные государства о получении помощи по расследованию фактов финансирования терроризма, а также привлечь к ответственности причастных к этому лиц и проинформировать общественность об установленных фактах и принятых решениях.

Как отметили авторы документа, всё чаще террористическая деятельность ведётся именно государствами и представителями их спецслужб. Кроме того, теракты всё чаще используются как инструмент вмешательства во внутренние дела государств.

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«Зачастую подобные акты имеют трансграничное действие, затрагивая интересы нескольких государств, уничтожая объекты критической инфраструктуры, которые представляют исключительную важность для заинтересованных стран, а также влияют на их внутреннюю политику, национальную безопасность и жизнеобеспечение граждан», — говорится в заявлении.

Парламентарии отметили, что подрыв веток «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» стал самым громким терактом за последние десятилетия, затронувшим стратегическую безопасность нескольких государств.

Как напомнили авторы документа, представители высшего политического руководства США — в частности, президент Джо Байден и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд — в начале 2022 года сделали несколько радикальных заявлений о перспективе прекращения проекта «Северный поток — 2».

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В заявлении также напомнили о работе американского журналиста Сеймура Херша, который подготовил детальное расследование операции по уничтожению «Северных потоков».

Кроме того, парламентарии отметили, что США для отвода обвинений требовалась «операция прикрытия»: «Для такой роли в межгосударственной организованной преступной группировке идеально подошла Украина, которая пребывает в конфликтном состоянии с РФ».

Помимо этого, в документе упоминаются публикации ряда западных СМИ, в частности издания The New York Times, из которых следует, что ЦРУ принимало участие в создании на Украине отдельного подразделения для проведения террористических акций направленного действия.

Как полагают депутаты, помимо операций прикрытия, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины также занималось планированием собственных терактов, направленных против граждан и объектов критической инфраструктуры на территории РФ. В этой связи авторы документа упомянули подрыв Крымского моста, убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, а также массированные обстрелы Белгорода, совершённые украинской стороной в последние месяцы.