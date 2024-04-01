СК начал проверку после просьбы расследовать причастность Запада к терактам

Следственный комитет начал процессуальную проверку после обращения депутатов, которые попросили расследовать возможные факты организации и финансирования терроризма в России со стороны Украины, США и других западных стран.

РИА Новости

«В центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка», — сообщило ведомство. Следователи изучат представленные данные и примут процессуальное решение, отметила официальный представитель СК Светлана Петренко. 27 марта Следственный комитет сообщил, что рассмотрит обращение депутатов Госдумы и общественников о необходимости расследовать возможные факты организации и финансирования западными странами терактов против России. Обращение поступило от депутатов Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и от общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача.