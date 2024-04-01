СК начал проверку после просьбы расследовать причастность Запада к терактам
- РИА Новости
«В центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка», — сообщило ведомство.
Следователи изучат представленные данные и примут процессуальное решение, отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.
27 марта Следственный комитет сообщил, что рассмотрит обращение депутатов Госдумы и общественников о необходимости расследовать возможные факты организации и финансирования западными странами терактов против России.
Обращение поступило от депутатов Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и от общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача.