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СК начал проверку после просьбы расследовать причастность Запада к терактам

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Следственный комитет начал процессуальную проверку после обращения депутатов, которые попросили расследовать возможные факты организации и финансирования терроризма в России со стороны Украины, США и других западных стран.
СК начал проверку после просьбы расследовать причастность Запада к терактам
  • РИА Новости

«В центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка», — сообщило ведомство.

Следователи изучат представленные данные и примут процессуальное решение, отметила официальный представитель СК Светлана Петренко.

27 марта Следственный комитет сообщил, что рассмотрит обращение депутатов Госдумы и общественников о необходимости расследовать возможные факты организации и финансирования западными странами терактов против России.

Обращение поступило от депутатов Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и от общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача.

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