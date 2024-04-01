Захарова: в переданной Киеву ноте нет требований по теракту в «Крокусе»
- РИА Новости
«Я хотела бы отметить, что в ноте нет требований по теракту в «Крокус Сити Холле», есть материалы и ссылки на взрыв Крымского моста, убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина»,— сказала дипломат, её слова приводит РИА Новости.
По мере появления новой информации о возможном участии украинских спецслужб в других террористических актах эта информация будет дополнительно направлена нотой в качестве новой межгосударственной досудебной претензии, подчеркнула Захарова.
Требования, переданные Киеву из Москвы по антитеррористическим мерам, содержат досудебные претензии, подчеркнула представитель МИД.
В частности, Москва требует от Киева ареста главы СБУ Василия Малюка.