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Захарова: в переданной Киеву ноте нет требований по теракту в «Крокусе»

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В ноте, которую Россия направила в адрес Украины по поводу антитеррора, нет требований, которые касались бы теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала.
Захарова: в переданной Киеву ноте нет требований по теракту в «Крокусе»
  • РИА Новости

«Я хотела бы отметить, что в ноте нет требований по теракту в «Крокус Сити Холле», есть материалы и ссылки на взрыв Крымского моста, убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина»,— сказала дипломат, её слова приводит РИА Новости.

По мере появления новой информации о возможном участии украинских спецслужб в других террористических актах эта информация будет дополнительно направлена нотой в качестве новой межгосударственной досудебной претензии, подчеркнула Захарова.

Требования, переданные Киеву из Москвы по антитеррористическим мерам, содержат досудебные претензии, подчеркнула представитель МИД.

В частности, Москва требует от Киева ареста главы СБУ Василия Малюка.

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