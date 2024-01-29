«Политически ангажированная история»: CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляции Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев по делу Камилы Валиевой. Фигуристка дисквалифицирована на четыре года с момента сдачи положительной допинг-пробы в декабре 2021-го и лишена всех наград, завоёванных за этот период. В CAS отметили, что россиянка не смогла доказать непреднамеренность попадания в её организм запрещённого вещества. В Госдуме произошедшее сравнили с показательной поркой, а юрист Анна Анцелиович назвала наказание излишне суровым.

«Все результаты Валиевой начиная с 25 декабря 2021 года аннулируются»

В понедельник, 29 января, в деле Камилы Валиевой была поставлена точка. Главная интрига заключалась в том, согласится ли Спортивный арбитражный суд с доводами Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) и отстранит её на максимально возможный срок или остановится на менее суровых санкциях.

К сожалению, CAS вынес самый жёсткий вердикт. Россиянка дисквалифицирована на четыре года с 25 декабря 2021-го, когда и была взята положительная допинг-проба во время национального первенства. То есть она сможет вернуться на лёд только в конце следующего года. Также аннулированы все её результаты с указанной даты.

«Все соревновательные результаты госпожи Валиевой начиная с 25 декабря 2021 года аннулируются со всеми вытекающими из этого последствиями (включая лишение любых титулов, наград, медалей, прибыли, призов и денег за выступления)», — говорится в документе CAS.

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Таким образом, теперь фактически определена судьба медалей командного турнира Олимпийских игр — 2022. Отечественная сборная, в состав которой, помимо Валиевой, входили Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, будет лишена ISU золота. На первое место поднимутся американцы, серебро достанется Японии, а бронза — Канаде.

По данным СМИ, соответствующий вердикт Международный союз конькобежцев вынесет на заседании совета организации в Пекине 7 февраля.

Сама фигуристка лишилась целого ряда других наград, в частности титулов чемпионки Европы и чемпионки России по прыжкам. К соперницам перейдёт и несколько медалей национального первенства. А без награды высшей пробы за тот самый ЧР-2022 её оставил ещё РУСАДА.

При этом в CAS подчеркнули, что наказание могло быть мягче, если бы россиянка сумела доказать факт непреднамеренности попадания в её организм триметазидина. Но сделать это она якобы не сумела. Не спас спортсменку и статус «защищённого лица»: нарушение антидопинговых правил она допустила, будучи несовершеннолетней.

«Госпожа Валиева должна была на основании баланса вероятностей доказать, что умышленно не нарушала антидопинговые правила, совершая действия, которые, как ей было известно, представляли собой нарушение антидопинговых правил или в связи с которыми был сопряжён значительный риск, что вышеупомянутые действия могут представлять собой или вести к нарушению антидопинговых правил, которыми она явным образом пренебрегла», — отметили в Спортивном арбитражном суде.

Вместе с тем любая из сторон имеет возможность в течение 30 дней подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

В WADA приветствовали вердикт CAS. «Всемирное антидопинговое агентство осознаёт разочарование заинтересованных сторон из-за того времени, которое пришлось потратить на это дело. Без сомнения, WADA разделяет данное разочарование, в связи с чем на каждом этапе процесса, включая процедуры первой инстанции в России, настаивало на скорейшем разрешении», — цитирует РИА Новости пресс-службу агентства.

«Наши доводы не услышали и не приняли»

В России вердикт CAS, напротив, вызвал недоумение. Так, министр спорта Олег Матыцин призвал тщательно изучить документ, опубликованный Спортивным арбитражным судом с юридической точки зрения.

«Мы всегда придерживались и придерживаемся нулевой терпимости к допингу и делаем всё необходимое для эффективной антидопинговой деятельности в России — это не раз подтверждено решениями конвенции ЮНЕСКО. При этом подчёркиваем, что ни один спортсмен не должен страдать от предвзятого отношения в угоду чьих-то политических интересов. Международные инстанции должны ставить во главу угла защиту спортсменов, что, как видим сегодня, уже не является для некоторых из них первоочередной задачей», — подчеркнул он.

А в Госдуме произошедшее сравнили с показательной поркой. Депутат Светлана Журова уверена: за подобные микроскопические дозы допинга так сурово не наказывали прежде никого.

«Абсолютно политически ангажированная история с лишением медали целой страны. Речь даже не столько о Камиле, сколько о том, что награды добывала команда. Они специально тянули так долго. Решение могли принять значительно быстрее, раз уж были уверены в нём. Откуда такое строгое наказание? Если сейчас мы поднимем все подобные дела, количество оправдательных приговоров будет в пользу спортсменов», — заявила олимпийская чемпионка в комментарии RT.

В свою очередь, её коллега Дмитрий Свищёв посетовал, что доводы России в данной ситуации не были услышаны.

«Это жёсткое решение. Я не думал, что оно выйдет таким, пусть и было понятно: без санкций не обойтись. Наши доводы не услышали и не приняли к сведению. Четыре года отстранения — перебор. На мой взгляд, Камила и её тренеры должны теперь сконцентрироваться на работе. Будущее Валиевой — её карьера. Ещё ничего не потеряно, и будет шанс. Другой вопрос, какие имеются доводы и аргументы. Мы же не знаем, что произошло на самом деле, и только слушаем разные истории», — сказал собеседник RT.

Спортивный юрист Анна Анцелиович тоже сочла дисквалификацию слишком длинной. По её опыту, подобные санкции на «защищённых лиц» накладывают крайне редко, поскольку они могут не раскрывать источник попадания запрещённой субстанции в свой организм.

«Это стало для меня неожиданностью. Можно ли назвать это решение резонансным? Пожалуй, с имиджевой точки зрения. Что касается юридической, не готова ответить на этот вопрос, поскольку не видела всех материалов дела», — отметила она.

Юрист также посетовала, что Валиева, по всей видимости, действительно не сумела доказать, что употребление вещества оказалось случайным и она не ставила перед собой задачу улучшить спортивные результаты.

Длительное рассмотрение дела в РУСАДА и подача апелляций WADA и ISU

За прошедший с момента обнаружения в организме фигуристки триметазидина срок болельщики успели свыкнуться с происходящим. Кажется, Олимпийские игры в Пекине состоялись очень давно, а главные героини одиночного турнира у женщин Анна Щербакова и Александра Трусова даже завершили карьеру. Их звёздная соотечественница всё это время ждала вердикта.

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Изначально рассмотрением обстоятельств, согласно правилам, занялся национальный антидопинговый комитет — РУСАДА. Расследование затянулось, и до оговорённого дедлайна, 4 ноября 2022-го, не последовало никаких заявлений. WADA обвинил нижестоящую организацию в бездействии и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, требуя дисквалифицировать россиянку на четыре года.

Спустя несколько месяцев дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА всё же вынес решение. Там не нашли доказательств халатности девушки и ограничились аннулированием её результатов на ЧР-2022, где Валиева одержала победу.

Реакция WADA и ISU оказалась молниеносной. В феврале прошлого года организации отправили апелляцию в CAS. Они не согласились с тем, что россиянка не проявила халатность, и потребовали отстранить её на максимально возможный срок — четыре года. А гендиректор USADA Трэвис Тайгерт заявил о необходимости проведения публичных и максимально ускоренных слушаний, чтобы фигуристы наконец получили медали за командный турнир ОИ в Пекине. Более того, олимпийская сборная США по фигурному катанию направила в Спортивный арбитражный суд письмо с просьбой допустить своего представителя.

Прошение не было удовлетворено, а слушания прошли в конце сентября. Но по их итогам никакого вердикта вынесено не было. Было назначено ещё одно заседание — на ноябрь. Это объяснялось необходимостью подготовки дополнительной документации. Наконец, спустя полтора месяца рассмотрение дела в CAS официально завершилось, и там пообещали поставить точку в конце января.