РИА Новости: Валиева узнала о решении CAS на тренировке

Российская фигуристка Камила Валиева узнала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) на тренировке.

Об этом источник сообщил РИА Новости.

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку на четыре года.

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее сообщалось, что награды Валиевой с 25 декабря 2021 года аннулированы.