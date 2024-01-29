Награды Валиевой с 25 декабря 2021 года аннулированы

Россиянка Камила Валиева лишена всех наград, полученных с начала отсчёта дисквалификации.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

Все её результаты с этого времени аннулированы. Титул чемпионки России перейдёт Александре Трусовой.

За этот период она также успела стать олимпийской чемпионкой командного турнира, чемпионкой Европы 2022 года (титул перейдёт занявшей второе место Анне Щербаковой), двукратным призёром чемпионата России, призёром этапов и финала Гран-при России, а также победительницей чемпионата России по прыжкам.

Ранее сообщалось, что CAS не рассматривал результаты командного турнира фигуристов на Олимпиаде из-за дела Валиевой.