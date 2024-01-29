CAS не рассматривал результаты командного турнира фигуристов на Олимпиаде из-за дела Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал результаты командного турнира фигуристов на Олимпиаде в связи с допинговым делом россиянки Камилы Валиевой.

Об этом говорится в решении суда.

Решение о медалях турнира примет Международный союз конькобежцев (ISU).

25 декабря 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет (МОК) отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

В начале 2023 года дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать Валиеву и аннулировал только победу на чемпионате России — 2022.

Ранее CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.