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В WADA заявили, что приветствуют решение CAS отстранить Валиеву на четыре года

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
В WADA заявили, что приветствуют решение CAS отстранить Валиеву на четыре года
  • AFP
  • © Eric THOMAS

«WADA приветствует решение CAS удовлетворить апелляцию и наложить четырёхлетнюю дисквалификацию на Валиеву, а также аннулировать её результаты с даты взятия пробы — 25 декабря 2021 года, включая результаты, показанные на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. WADA направило апелляцию в CAS в интересах справедливости, атлетов и чистого спорта, мы считаем, что справедливость была достигнута данным решением», — приводит слова пресс-службы агентства РИА Новости.

29 января стало известно, что CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Решение опубликовано на сайте суда.

25 декабря 2021 года в день произвольной программы на чемпионате России россиянка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее сообщалось, что Тарасова назвала беспределом решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года.

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