В WADA заявили, что приветствуют решение CAS отстранить Валиеву на четыре года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«WADA приветствует решение CAS удовлетворить апелляцию и наложить четырёхлетнюю дисквалификацию на Валиеву, а также аннулировать её результаты с даты взятия пробы — 25 декабря 2021 года, включая результаты, показанные на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. WADA направило апелляцию в CAS в интересах справедливости, атлетов и чистого спорта, мы считаем, что справедливость была достигнута данным решением», — приводит слова пресс-службы агентства РИА Новости.

29 января стало известно, что CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Решение опубликовано на сайте суда.

25 декабря 2021 года в день произвольной программы на чемпионате России россиянка сдала положительную допинг-пробу на запрещённый препарат триметазидин.

Об этом стало известно после командного турнира на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где фигуристка в составе сборной России выиграла золотую медаль. Международный олимпийский комитет отказался проводить церемонию награждения медалистов командных соревнований.

Ранее сообщалось, что Тарасова назвала беспределом решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года.